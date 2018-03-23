友善新住民  頭份市「智慧衛生所」入圍第1屆政府服務獎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）苗栗縣頭份市衛生所因服務品質高，民眾反饋佳而入圍第1屆「政府服務獎」，昨（22）日由副縣長鄧桂菊蒞臨頭份市衛生所恭賀，並張貼紅榜，期許實地評審時順利圓滿，獲得佳績，為苗栗爭光。

衛生局張蕊仙局長表示，苗栗縣在整合新住民資源方面不遺餘力，不僅設立3所新住民家庭服務中心及新住民照顧輔導網，並培養通譯人員為當地新住民朋友提供更友善的服務。尤其，本次獲得入圍的頭份市，是苗栗縣第二年輕的鄉鎮市，擁有全縣第一高，將近600位的新住民。苗栗縣政府在幫助新住民融入社會之餘，更落實社區服務，圖書室設置越語、泰語及印尼語的語言期刊區，提供新住民無償閱讀，以最輕鬆的方式獲得知識與資訊。

張蕊仙局長更表示，為因應人口結構與科技變化，民眾可透過衛生所網站、臉書專頁或Line了解最新健康資訊，對於不便操作網路的民眾，主動透過社工家訪、電話名片等宣導訊息，期許頭份市衛生所成為「全國第一家智慧衛生所」。本次「政府服務獎」共計50個機關入圍決審，頭份衛生所將持續努力整合跨領域資源，提供市民與新住民朋友更優質的服務。

頭份市衛生所以優質服務入圍第1屆政府服務獎 （圖片來源：苗栗縣政府提供）