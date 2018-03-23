夢想無止境  寶島夢想家ABL賽季結束

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨(22)日台灣代表寶島夢想家在香港迎戰主場香港東方籃球隊。夢想家奮力打完40分鐘在這場賽季中的最後的一場球賽，香港東方也從未放過任何「止血」的機會，最後香港東方以99:93險勝。

夢想家在賽前刻意加強模擬香港東方的戰術，力求搶下賽季第二場勝利。本土球員楊天佑也在昨日的比賽中飆出個人生涯新高25分創下夢想家本土球員的得分新紀錄，為自己第1年職業球季劃下完美的句點。

夢想家昨日到下半場打出一波15:4的攻勢，但香港東方穩住陣腳連轟四球三分，一舉拋開至68:42。到了末節香港東方掌控大局，最後關頭史迪赫汀( Christian Standhardinger)挺身而出，讓香港東方成功止住3連敗。

楊天佑昨日火力全開，面對香港東方絲毫不畏懼，頻頻用速度撕裂對手防線、積極攻擊籃框，賽後也獲得對手相當的尊敬。他在本場比賽中飆出生涯最高分25分並創下本土球員最高得分。他在賽後受訪時表示：「教練要我們放開來打，剛好一開始的手感跟節奏都很不錯。」

昨日比賽結束後，香港東方以13勝5敗在聯賽中排在第2位，距離榜首的14勝5負的忠信功夫只差一場勝仗。香港東方求衛冕必須在本週日擊敗馬來西亞飛龍及下周三主場對忠信功夫。

夢想家在昨日完成了隊史第一個ABL球季，雖然戰績結果不甚理想，但管理階層仍肯定今年球團的整體表現以及球隊對於台灣籃壇的正面影響。接下來球隊將有近一個月的假期，回歸後除維持訓練外，將參與更多在地與校園活動。在第二季ABL賽季前，預計將參加至少三個盃賽，預約下個球季的強勢回歸。