楊金龍：比特幣恐成史上最大泡沫

（中央社記者邱柏勝台北22日電）談及比特幣等虛擬通貨，央行總裁楊金龍今天表示，比特幣所有權高度集中，價格易受人為操控，且價格波動大，恐成「史上最大泡沫」，強調主要國家央行與國際組織，皆對虛擬通貨持否定態度。

央行今天召開理監事會議，決議利率維持不變，並於會後召開記者會對外說明。由於楊金龍一直以來對金融科技抱持開放態度，外界關切他對虛擬通貨的看法，而他也在會後記者會中，特別針對金融科技發展趨勢及比特幣議題進行評析。

楊金龍表示，金融科技有望推動支付清算機制的創新，但目前技術尚未成熟。由於區塊鏈採分散式帳本技術，由網路上各節點維護及保存帳本，交易資料不易被竄改、可被追蹤、可進行點對點直接支付移轉，因而引起廣泛關注。

他也指出，目前私部門數位貨幣常被濫用於非法活動，且在信賴度、可擴充性、安全性與跨系統互通性上，仍有技術性問題待克服；且金融科技發展，導致金融商品界線日益模糊，監理權責不易劃分，恐影響金融穩定。

此外，楊金龍說，央行若要發行法定數位貨幣，必須考量技術、政策、法制與經濟社會等4大面向，且各國央行在確保安全無虞前，也不會貿然實施，因此他建議台灣應先推廣電子支付，但央行也會持續與外部專業團隊合作，針對支付清算領域的金融科技進行研究與試驗，並善用監理科技強化總體審慎監理。

針對比特幣議題，楊金龍表示，87.5%的比特幣是由0.61%的帳戶持有，所有權高度集中，價格易受人為操控，是否能扮演「價格發現」功能，尚待觀察；且2015年以來，比特幣價格飆漲，超越17世紀的「鬱金香狂熱」，恐成為史上最大泡沫。

楊金龍表示，綜觀各國央行與國際組織，雖對區塊鏈及分散式帳本技術（DLT）持肯定看法，但皆否定虛擬通貨，認為是風險性極高的投機資產，是區塊鏈技術最不可能的應用領域。由此可知，楊金龍對比特幣等虛擬通貨，亦抱持負面看法。（編輯：林淑媛）1070322