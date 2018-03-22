中華電信與中小企業信用保證基金攜手「火金姑（企業相對保證）專案」  

中華電信今(3/21)日與中小企業信用保證基金共同舉辦「中華電信火金姑（企業相對保證）專案信用保證」簽約儀式記者會，宣布擴大辦理「火金姑（企業相對保證）專案」(以下簡稱「本專案」)，響應政府『優化新創事業投資環境行動方案』、扶植產業發展政策，協助中小企業及新創公司取得資金融通的美意。同時，邀集台灣銀行、華南銀行、第一銀行、合作金庫銀行及台灣中小企業銀行等五家銀行業者共襄盛舉，攜手支持台灣新創產業及中小企業。

火金姑（企業相對保證）專案由企業捐助成立，中華電信捐助五千萬元，並由信保基金提撥等值專款，提供20倍（即20億元）的保證融資額度，結合政府及民間的資源，共同促進產業鏈的健全發展。為帶動新創科技快速及穩固的成長，今雙方進行簽約儀式，除早期的數位內容產業，本次納入物聯網、資安、雲端、大數據、行動加值，涵蓋六大主軸的新創公司暨中小企業。在適用對象方面，除原本中華電信有業務往來之上中下游企業、協力廠商、經銷商、加盟企業、關係企業外，納入『雖無業務往來，但為政府政策扶植之發展產業且經中華電信推薦具發展潛力之企業』，可望加速台灣新創產業及中小企業發展，有效取得資金融通為台灣邁向科技島國盡份心力。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信期許扮演『數位經濟的發動機，創新產業的領航員』，十分關注與支持國內新創企業的發展。本次與財團法人中小企業信用保證基金合作，辦理『火金姑(企業相對保證)專案』信用保證，只要是經本公司及關係企業推薦的優良廠商，都可申請本專案信用保證，協助產、銷供應鏈之中小企業取得資金融通，藉此鼓勵企業投入創新研發，強化企業競爭力，攜手共創台灣科技新紀元」。

中小信保基金董事長蔡憲浩表示，本次很高興與中華電信擴大辦理「中華電信火金姑專案」，落實政府扶植產業發展政策，針對有潛力的台灣中小企業，由中華電信做為推薦單位，期能結合產業龍頭與政府資源，為相關產業鏈帶來實質上的融資助益。

企業可至信保基金網站（www.smeg.org.tw）下載申請表格並備妥相關資料提交至中華電信，中華電信依照推薦作業流程辦理，由信保基金輔導申請企業進行後續貸款作業。