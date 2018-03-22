臺灣期貨交易所與工商時報共同舉辦「第3屆  期手交鋒 盟主爭霸賽」活動，3月22日起跑

期交所與工商時報於今(107)年3月21日下午2時30分舉辦 「第3屆期手交鋒 盟主爭霸賽」活動起跑記者會， 競賽活動在主辦單位期交所董事長劉連煜、 工商時報社長陳國瑋及金管會副主委鄭貞茂、證期局副局長張振山、 期貨公會理事長糜以雍等貴賓進行啟動儀式後，宣布競賽活動自3月 22日起報名，4月1日開始競賽。23家專兼營期貨商擔任協辦單 位，數十位擔任協辦單位的專兼營期貨商董事長、 總經理等高階主管親臨參與， 表達對本年度期貨競賽盛事的高度支持。

依Euromoney TradeData全球期貨交易所最新交易量統計數據， 期交所全球排名由前年的21名、去年17名，到今年1月， 該月份的交易量排名超越日本交易所及南非證券交易所， 躍升至全球第15名，是期交所成立20多年來全球排名最高紀錄， 提前達成期交所自許「期貨市場三年發展藍圖---持續擴大市場規 模，三年內國際排名推升到15名內，成為全球頂尖交易所」 之目標，充分展現臺灣期貨市場國際競爭力， 這項紀錄是屬於全體期貨市場的榮耀。 期交所期望藉由本次舉辦之全市場競賽， 進一步推動新種之匯率類商品、國外股價指數類商品成長， 為國內期貨市場再添新動能。

本次競賽自今年3月22日上午8時起開放網路報名，報名期間至6 月25日上午8時止，競賽期間為4月1日至6月30日止， 競賽交易標的為期交所上市之8檔匯率期貨及選擇權商品(人民幣匯 率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、 美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨)、4檔境外股 價指數期貨商品(日本東證期貨、印度50期貨、 美國道瓊期貨及美國標普500期貨)，總計12項商品。 為鼓勵交易人報名參賽，凡自3月22日起至4月2日止報名成功者 ，每一期貨交易帳號可獲「早鳥有獎」抽獎機會， 另競賽期間依交易量尚有每週「交易週週抽」、每月「競賽達人獎」 及競賽期間的「期貨大贏家獎」等獎項抽獎機會，總計有400多個 獎額。

金管會鄭副主委於致詞時，肯定期交所在推動匯率類、 國外股價指數類新商品的成功以及推出夜盤交易讓交易人得以即時避 險，這些都是推動臺灣期貨市場國際化的努力。他表示， 過去兩屆交易競賽成功吸引許多交易人參與，本次交易競賽已邁入第 3屆，競賽標的從去年8項增加為12項，包含8項匯率類及4項國 外股價指數期貨商品，期望期貨商能協力推廣予交易人， 讓更多交易人了解期貨市場重要的避險及價格發現功能。

期交所劉董事長致詞時表示， 近年期交所積極發展匯率類及國外股價指數類商品， 已為市場增添新的成長動能。以去年推出之美國道瓊期貨為例， 該商品去年日均量為2,488口，今年1至2月日均量已達5, 615口，成長125%，成為CME E-mini道瓊期貨以外，全球交易量第2大之道瓊期貨契約。 為維繫此一成長動能，期交所已成功向CME爭取美國Nasdaq 指數授權，今年將再推出美股指數期貨。 本次與工商時報辦理交易競賽，即是希望透過與工商時報、 期貨商協力推廣，使這些屬於上市初期且具成長潛力的新種商品， 能為交易人所熟悉並廣為運用。

本次23家協辦單位包括大昌期貨、大展證券、大慶證券、 元大期貨、中國信託證券、日盛期貨、元富期貨、玉山證券、 台新證券、永豐期貨、兆豐期貨、宏遠證券、亞東證券、 第一金證券、統一期貨、康和期貨、國泰期貨、國票期貨、 富邦期貨、華南期貨、凱基期貨、新光證券及群益期貨。 上述期貨商及所屬期貨交易輔助人之客戶均可報名參賽， 歡迎交易人上活動官網(http://www.tw-ftc. com)查詢活動辦法及報名， 亦可向往來期貨商及經營期貨交易輔助業務之證券商洽詢。