台灣年耗30億根塑膠吸管  世界地球日呼籲「終結塑膠污染」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年的世界地球日主題為「終結塑膠污染」，國際環境網路組織今日公佈十大塑膠污染真相，包括每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋，可堆滿全世界每一吋海岸線，海洋的微塑膠數量比銀河系星星還多等。

今年世界地球日主題為”Bags, Bottles and Straws: Building a Single-Use-Plastics Free World.”，環資會（台灣環境資訊協會）將主題訂為「終結塑膠污染」，而塑膠垃圾下的動物悲劇不斷上演，包括上禮拜擱淺高雄港最終不治的小虎鯨，解剖在胃裡發現大量塑膠袋，以及去年九月入圍年度生態攝影獎的海洋攝影作品下一隻小河馬尾端叼著一根棉花棒。

國際環境網絡的組織也公布十大真相讓人觸目驚心：美國每天使用5億根吸管，環繞地球兩圈、全世界每天發送出200萬個塑膠袋、有91%塑膠沒有進入回收系統，繼續存在數百年甚至數千年以上、製造的塑膠只有少數被焚化，其他依舊以某種形狀存在、全世界每分鐘賣出100萬個塑膠瓶，到2021年會售出5000億個、海洋裡的微塑膠數量，比銀河系星星還多等。

環保署也指出，根據統計，目前台灣每人一年平均使用710個塑膠袋，總量居然高達165億個，而且用掉的塑膠吸管更高達30億支。沒有回收焚化的塑膠垃圾，隨著時間裂解成碎片，遍佈土壤水源與海域，造成極大的生態浩劫，最後會報應在人類身上。呼籲民眾多自備餐具、水壺與購物手提袋，從源減量，一起為塑膠減量努力。