無痛醫療時代來臨！婦科手術48小時後順利出院

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）「無痛醫療」不再是夢！一名39歲許小姐經期異常，被診斷出罹患子宮肌腺瘤，需要接受手術切除，與台北中山醫院醫師討論後，選擇於術前施打長效止痛針，結果術後48小時即出院，一週後順利回到工作崗位。

以往傳統觀念，民眾常認為開刀就是會痛，痛完就沒事了，但其實早自1990年起，世界衛生組織（WHO）即宣告「免於疼痛是一種基本人權」，此後「疼痛治療」與「無痛醫療」也成為醫界共同努力的目標。

該案例許小姐選擇於術前施打長效止痛針，手術第二天便能自行下床、走動進食，開刀傷口處只感覺到輕微悶脹，48小時後便順利出院回家休養，一週後便恢復正常生活作息，與以往剖腹產術後，需住院5至7天相比，明顯提高術後復原速度。

台北中山醫院董事長陳福民醫師指出，傳統術後止痛方式，會使用短效止痛針或嗎啡製劑自控式止痛系統（PCA）避免疼痛問題。前者因為是短效藥物，患者需忍受多次注射，後者嗎啡用藥止痛效果不錯，但卻常有噁心、嘔吐、腸胃蠕動變慢引起腹脹及便秘等副作用。而新型長效止痛藥因作用於不同受體，止痛效果與嗎啡相同，但副作用輕微，時效長達一週，大幅提升患者術後生活品質。

對此，台北中山醫院副院長暨婦產科主治醫師李世明指出，國際2018十大醫療創新之一的強化術後復原（ERAS, Enhanced Recovery After Surgery），內容包含術前、術中、術後等醫療觀念革新，例如縮短術前空腹、避免灌腸、減少輸液等。其中疼痛控制更是重要的一環，呼籲醫界使用替代藥物取代鴉片類止痛藥物的使用。因此無痛醫療的推行，不僅可傳達民眾對待「疼痛」的正確觀念，更有助於實踐ERAS的目標。