蘇亮：智慧城市展要與Computex齊名  國際指標大展台灣「軟硬通吃」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北採訪報導）舉辦第五年的智慧城市展下周將如火如荼展開，今年的智慧城市展參展廠商與登記海外訪客不僅雙雙創下新高，更呈倍數成長；台灣智慧城市產業聯盟會長蘇亮表示，這樣的成績突顯台灣各大城市在物聯網與基建整合的成功，才能在今年吸引33國120個城市首長及代表組團來參加觀摩，蘇亮也期許著重軟體與系統整合的智慧城市展，不久後能與每年六月在台北舉行的國際硬體指標大展Computex並駕齊驅，雙雙成為台灣的驕傲。

台灣智慧城市產業聯盟會長、神通資訊科技董事長蘇亮22日接受專訪時表示，今年智慧城市展舉辦來到第五年，今年會展延續以「物聯網建設智慧城市」的主題，三大會展亮點包括：舉辦「城市首長論壇」促進全球120多個城市之間開放交流合作，與政府各部會及民間通力合作推出跨產業與跨領域應用的「智慧醫療、智慧建築、智慧教育」三個副品牌展覽，再來是舉辦國際性專業論壇六十多場，逾半數以英文進行。

今年的智慧城市展不同於以往，真正「走出去」到國際舞台。蘇亮指出，智慧城市展舉辦之初，聚焦在區域型買家，如中國及一些周邊東南亞國家，去年起則是開始將觸角伸向亞洲以外的國家及城市，吸引荷捷英菲泰馬等22國買家，54個城市首長代表來台，今年與會者更呈倍數成長。為服務這些遍及全球各地的訪客，今年論壇逾半數以英文進行，讓交流合作順暢無礙。

隨著國際間大城市競相發展「智慧城市」，台北及台灣多個城市憑著資通訊科技創新與基建全面整合的實力與特色，讓海外城市代表團「呷好逗相報」，來訪數年年創新高。蘇亮指出，今年智慧城市展吸引33國120個城市首長或代表率領逾300位團員與會交流，多數與城市的資訊長一同前來，這對台灣及參展廠商幫助很大，能創造很多機會。

蘇亮讚賞政府電子化做的非常好，加上近年資訊系統不斷擴大整合，讓台灣多個主要城市在智慧城市應用上表現優異，如台北YouBike停靠站布建選址及與悠遊卡整合，路邊停車智慧收費系統，還有花蓮的無人機抵交通事故現場快速搜證等諸多實例，證明台灣資通訊整合實力，讓創新科技得以發揮，且民眾便利有感，就是智慧城市的終極目標。另外，今年除了南港展覽館主展場，台北市政府也提供非常多展示場域，如捷運車站、路邊停車系統、無人車等，將帶給參訪貴賓最真切的體驗。

物聯網在不同領域的應用是今年亮點，除了展示應用的商品與服務，還包括一些物聯網科技應用概念，整體而言，展覽的深度也是歷年最高。蘇亮提到，主辦單位與政府機關與專業型民間團體通力合作，創造三個智慧城市展副品牌展覽，包括與醫策會合辦「智慧醫療展」暨相關論壇，與台灣智慧建築協會舉辦「智慧建築展」，以及與教育部、資策會教育研究所合作辦「智慧教育展」，跨業結盟與整合工程浩大，同時也讓本次展覽內容空前豐富。

蘇亮提到，今年展覽深度高，如智慧醫療展示一系列從病床、病歷管理到長照的完整軟體與系統整合解決方案，透過與專業型機構醫策會合作，月底的展覽整合度較一般醫療科技展還來得大，買主能一站式採購到需要的服務。

除了展覽深度高，參展廠商與買主線上線下媒合亦是今年會展特色，透過雙方事前與現場向大會登記需求，電腦公會將協助做媒合，提升參展效率與效果。蘇亮指出，今年參展攤位達1100個，廠商逾210家，期許台北的智慧城市展，能與巴塞隆納智慧城市展齊名。

每年六月在台北舉行的Computex是全球指標資通訊專業展，成功把台灣的硬體帶到全世界。蘇亮期許，未來每年三月底在台灣舉行的智慧城市展，成為全球軟體與系統整合先鋒展示場域，與Computex共同推動台灣ICT產業成長。