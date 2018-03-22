跳破14年全國紀錄 吳家如成功達亞運、世青賽標準

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨(21)日在2018年南投國際室內撐竿跳邀請賽中，代表士林高商參賽的吳家如跳出4公尺05的成績，打破張可欣在2004年在日本香川縣觀音寺市所締造的4公尺，也成功達到2018亞洲運動會以及世界U20田徑錦標賽參賽標準。

吳家如去年4月在比賽中不慎摔在防護墊外導致雙膝內側韌帶撕裂，更嚴重的是右膝前十字韌帶斷裂。對於一名運動員來說，這種傷勢間接宣判了運動員死刑。不過吳家如在舅舅協助尋找復健團隊下逐漸恢復，她在半年內就重新恢復練習，且還增強核心肌群。她也在今年初也在台北市中運跳過4公尺大關。

吳家如在受訪時表示：「這禮拜的狀態比較好，室內跑道也比較彈。而且在室內的話不會受到天氣的影響，所以這次表現比上次在青年盃出色。」吳家如在上禮拜青年盃跳出3公尺70。士林高商教練王文祥指出，吳家如與隊友的林映彤在昨天的高女組比賽中表現不俗，可惜兩人在跳過3公尺90後向4公尺05挑戰時都失敗。

吳家如成為台灣田徑史上第3位跳過4公尺的女子撐竿跳選手。她也將於4月9日出發到新加坡參加新加坡田徑公開賽，透過以賽代訓備戰。教練王文祥也期待吳家如等打破張可欣的4公尺10室外撐竿跳全國紀錄。