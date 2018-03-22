台灣頭一遭　英政府祭出800萬助台英創新人才交流  

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）英國政府為增進與台灣科技及創新產業人才的合作與交流，計劃由英國在台辦事處（British Office Taipei）推動「台灣創新產業研究人員移地研究計畫」，並編列新台幣約800萬元（英鎊20萬元）補助台灣研發人才赴英國進行研究。

英國在台辦事處（British Office Taipei）昨（21）日舉行了此項計畫的啟動儀式，並邀請副總統陳建仁出席；科技部、台灣工業技術研究院及中央研究院的官員及代表也到場支持。

英國外交部首席科學顧問葛林姆斯（Robin Grimes）也來台為此項計畫揭幕，他表示這項計畫的目的是要強化台英兩國間在生物科技、人工智慧、機器人、潔淨能源，以及自動駕駛車等重要創新領域的雙邊合作。

葛林姆斯指出，大部分的經費將用在台灣研究人員前往英國大學院校與相關研發機構進行研究的支出，其餘部分經費則將用於產業分析與台英雙邊互訪交流。

英國在台辦事處官員也補充，此項計畫首度在台灣舉辦，第一年經費800萬元，若是計畫施行的成效顯著，未來將可望持續辦下去，也可能考慮擴大計畫，像是讓英國的研發人員來台進行研究，或是增加與民間產業的合作及交流等。

陳副總統則表示，英國和台灣的產業策略立場一致，也就是科學、研究及創新將帶動未來的產業發展，而台英創新產業研究人員移地研究計畫印證了台英合作的進展以及未來的潛力。

提及近年來備受矚目的自動駕駛技術及電動車研發領域，陳副總統表示，英國已是聯網自駕車（Connected and Automated Vehicle）法規與試驗的全球領導者之一，而台灣也已研發出電動車技術，包括睿能創意公司（Gogoro）的電動機車、華德動能科技公司的電動巴士，以及工研院正在進行的相關研究，「顯見台灣的電動車技術與英國聯網自駕車科技可相輔相成，讓雙方互蒙其利。」

而過去兩年三度訪問台灣的葛林姆斯也提及，英國和台灣有許多互補性的強項，因此可以合作的機會非常多，像是自動駕駛車技術的研發上，若雙方能合作開發自動駕駛列車和車用電池技術，將可加快提升彼此的研究進展速度和品質。

最後，陳副總統表示，英國為因應脫歐而尋求新的貿易政策，對此台灣恰能提供許多機會，而政府與產業界和學術界的共同合作，將有助台英兩國謀求更好的未來。

根據英國在台辦事處資料，台英創新產業研究人員移地研究計畫開放台灣各大學院校，包含工研院與中研院在內的研究與科學機構及其研究人員申請，獲選計畫將獲得百分之50的移地研究衍生費用補助，補助期限為十二個月，第一梯次申請截止日為2018年4月30日。