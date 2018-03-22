慶富案 雄檢聲請扣押首艘獵雷艦確定遭駁

（中央社記者陳朝福高雄22日電）雄檢偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸案，除起訴慶富董事長陳慶男等5人，並求處重刑，也聲請扣押在義大利建造的首艘獵雷艦，但遭雄院駁回，雄檢抗告，高雄高分院以此案依法不能抗告而裁定駁回。

高雄地檢署偵辦慶富集團獵雷艦涉詐貸及洗錢案，查出將原資本額新台幣5億元虛增至40億元，並造成聯貸銀行團130億元損失，今年2月12日偵結，起訴陳慶男、妻子陳盧昭霞、兒子陳偉志、集團前執行長簡良鑑及顧問李維峰等，依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法、公司法、洗錢防制法等，求處陳慶男30年，併科罰金10億元；陳偉志25年，罰金6億元；簡良鑑20年，罰金3億元。

雄檢除求處重刑外，為避免被告脫產，向高雄地方法院聲請扣押陳慶男等人房屋、土地等財產及在義大利建造的首艘獵雷艦，但雄院裁定扣押共18筆房屋土地等，但獵雷艦部分，雄院認為慶富雖委託義大利廠商興建獵雷艦，是否已建造為可扣押的標的、所有權是否為慶富公司所有，檢方均未說明而裁定駁回。

雄檢不服雄院裁定提起抗告，但高雄高分院法官認為，雄院所為部分駁回聲請的裁定，並非刑事訴訟法第133條之1「得為證據之物而扣押或經扣押標的權利人同意」的情形，依刑訴法規定，不得抗告。至於雄院裁定書記載「如不服本裁定，應於送達5日內，向本院提出抗告狀」，應是誤載，抗告人不能因此取得抗告權，所以抗告不合法，予以駁回。（編輯：李錫璋）1070322