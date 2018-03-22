蔡英文與黃之瀚同台　撇政治強調拼經濟

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）總統蔡英文昨（21）晚出席「台北美國商會謝年飯」，與美國總統川普（Donald Trump）簽署《台灣旅行法》後首位訪台的資深官員黃之瀚（Alex Wong）同台，兩人的互動成為晚宴中眾人最關注的焦點。

相較於美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚大力盛讚台灣的民主憲政體制，並表示美國政府的政策就是要確保台灣有能力捍衛其民主制度，「台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫」等挑動台、美、中三方政治敏感神經的談話，蔡總統的致詞顯得含蓄許多，僅重複論述深化台美關係以及發展台灣經濟等展望。

蔡總統在致詞中感謝美國國會推動《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）以及川普將法案簽署入法，並表示歡迎美國國務院、商務部及中小企業署派遣資深官員訪台，這些高層官員的來訪「將彰顯台美深遠且緊密的雙邊夥伴關係。」

蔡總統也提及川普在上任五個月內就宣布對台大型軍售案，「展現了美國對台灣安全堅定不移的承諾。」

蔡總統進一步提及，台美關係在過去幾年有正面的發展，這反映了兩國在亞洲共享戰略目標的重要性，「而我們對民主、自由及自由市場的堅定信念，是台美夥伴關係的基礎」，不會輕易動搖，「共同保護和鼓勵上述這些價值在區域持續發展，對台美雙方都是有助益的。」

對於在座的黃之瀚，蔡總統則表示，黃之瀚先前擔任美國參議員柯頓（Tom Cotton）的外交政策顧問時，就在美國國會中堅定支持台美關係，現在擔任美國國務院東亞及太平洋事務副助卿，在區域的穩定及安全議題上更將扮演關鍵性角色。

而面對台下700多位台美商業、產業界資深主管與代表，以及政府官員，蔡總統表示，期望台北美國商會能持續推動兩國間的貿易交流，並創造合作機會與政府共同推動的台灣經濟發展。

蔡總統提及政府過去一年來就招攬外國人才、保護智慧財產，以及《所得稅法》與《勞動基準法》做了許多改革及法律修訂，也細數去年經濟成長率達到百分之2點86，以及失業率下降、基本工資調漲等政策成果，「未來一年政府將持續以經濟發展為優先要務，我們將會持續和各方合作，加速創新和產業改革、增加投資基礎建設，並且和主要貿易夥伴推動貿易交流並創造經濟合作機會。」

蔡總統也再次強調台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的企圖心，表示台灣需強化和國際社群的經濟連結，以及與CPTPP成員國的互動，並以成為亞太地區供應鏈核心為目標。

最後，蔡總統表示，這是第一次台灣經濟充滿動能，現在就是投資台灣的最佳時機，「大膽思考、勇敢做夢，相信台灣。」