賴清德柯文哲團隊座談　盼解決「分工不合作」問題

（台灣英文新聞／宇妍 整理報導）行政院長賴清德今(21)日與台北市長柯文哲團隊舉行座談，賴清德盛讚北市府落實長照2.0政策，柯文哲則提出政府「分工不合作」形成阻力等問題，盼中央協助解決。

賴清德院長在會中表示，他很認同柯文哲說的，「小問題不解決，恐怕會成為大問題」，至於柯文哲所提出的問題，行政院後續會一一解決。



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賴清德院長去年11月啟動下鄉行程，逐一訪問全台22縣市，最後一站是21日下午到台北市，舉辦「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，賴清德率政務委員與各部會首長等成員出席，與柯文哲帶領的北市府團隊座談。

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根據台北市政府新聞稿，柯文哲在致詞時提到台北市目前在長照推動的財務狀況還好，但面臨最大的問題在於長照2.0。

柯文哲說，台北市還是走在全國最前面，在推動時常牽涉到中央各項行政、法令上限制，許多小問題堆成大問題，導致推動起來「卡卡的」，希望透過這次的座談會，能與中央共同提出一套可行的通案解決辦法。

北市政府新聞稿引述柯文哲表示，其實目前整個政府組織，「分工不合作」是一個特色，台北市政府比較簡單的是，因為比較小，所以在北市府內跨局處協調都比較容易。

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可是在中央政府，現在的法律常常是正面表列，允許你做的才可以做，可是地方政府其實比較希望能負面表列，除了不允許做的以外，其他都可以做。



座談會結束後，柯文哲接受媒體聯訪，媒體詢問柯市長與賴院長談了什麼？柯文哲說，公開談的大家都知道，私下他跟賴院長聊的時候，他跟院長說他們兩個都是同一批老師教出來的學生。



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媒體也關切今日座談結論。柯文哲表示，有關翡翠水庫取水專管，賴院長很阿沙力就說補助8億元，扣掉自籌款一邊各負擔一半，當場就成交了。

柯文哲進一步解釋說，翡翠水庫專管計畫大概要花20億元，自償率扣掉4億元，剩下16億元，就中央與地方一邊負擔一半，各8億元就成交了。



媒體詢問，雙方是否談到選舉要禮讓的問題？柯文哲說，這不是行政院長要處理的事，所以沒有談到這個。至於南港換地的事？柯文哲表示，這是跟立法院的事，也不關行政院的事。



媒體詢問雙城論壇會辦嗎？柯文哲表示，還有時間、慢慢談。

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