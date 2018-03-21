《台旅法》後首位美官員訪台　黃之瀚：美台關係並非一種交易

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）今（21）日面對700多位台、美在台資深官員及企業主管時表示，「美台關係並非一種交易」，且美國將確保「台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受脅迫，」長達近10分鐘的演講中，對「中國」隻字未提，但向對岸放箭的意味十足。

台北美國商會今（21）晚假君悅飯店舉辦「謝年飯」晚宴，總統蔡英文、國家安全會議秘書長李大維，以及國家發展協會主任委員陳美伶皆是座上賓，美國代表則有昨日抵台的黃之瀚以及美國在台協會（American Inistute in Taiwan）處長梅健華（Kin Moy）。

黃之瀚是美國總統川普（Donald Trump）自16日簽署《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）後首位來台的美國資深官員，儘管台美雙方多次強調此行與台旅法並無直接關聯，黃之瀚的訪台仍備受關注，以致今日來到現場的媒體陣仗也比平常多更多。

面對台下數百位台灣官員以及美國企業在台代表，黃之瀚言談間多次表示台美關係非常穩建，更強調「美台關係並非一種交易」，而是深植於對民主制度、市場經濟及自由開放等相同價值與理念的雙邊關係，更表示幫助台灣捍衛民主制度，就是美國的政策。

黃之瀚更大力盛讚台灣的憲政民主是印度太平洋地區的典範，「獨裁體制無法孕育蓬勃、多元、又永續的經濟發展，只有奠基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到。台灣就體現了此一真理，也成為印太地區其他地方的努力目標。」

提及台灣自去年起因為中國的打壓而未受邀參與世界衛生大會（World Health Assembly），黃之瀚表示，台灣在公共衛生醫療及人道救援領域上貢獻良多，因此「不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外，阻礙台灣貢獻所長不僅對台灣不公平，對那些可能會因台灣經驗而受惠的國家、個人也不公平。」

強調雙方對於增進台美關係需做得更多，黃之瀚表示，美國對台關係非常穩定，美國對台的承諾也不會因美國政權更迭、區域情勢變動而有所改變。

引介美國《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）以及《國家安全戰略 》，黃之瀚表示，美國將確保台灣有能力捍衛民主，「美國政策的目標是確保台灣人民可以繼續他們選擇的道路，不受威脅。」

一番耐人尋味的致詞結束後，黃之瀚一一與同座台上沙發的梅健華，以及他口中的「總統」（President）蔡英文握手致意。

美亞太副助卿黃之瀚出席美國商會謝年飯（照片來源：中央社提供）