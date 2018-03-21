召國安會議　蔡英文：自由民主是台灣生存之道

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（21）日上午召集行政院長賴清德及國家安全相關部會首長，就最新國際及區域情勢交換意見，而對於中國國家主席習近平主導修憲，取消了國家主席任期兩次的限制，蔡總統表示，「自由民主是台灣的生存之道，平等互惠才是兩岸健全發展之鑰。」

總統府稍早發布新聞稿，指出蔡總統上午召集國安部門首長進行「早餐會」，聽取中國航空母艦途經台灣海峽赴南海演訓的最新安全情資，也針對中國剛結束的全國人民代表大會及人民政治協商會議全國委員會議（兩會）之後，對兩岸局勢可能的影響與衝擊深入討論。

提及習近平「稱帝」將會使未來兩岸局勢變動將增大，蔡總統表示，國際間對此事的討論，突顯了國際社會對民主價值的重視，「民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。」

而面對中國與日俱增的打壓，包括杯葛台灣參與即將在五月於日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），蔡總統也表示，「健康是沒有國界的普世人權，打壓台灣國際參與的做法，不是一個大國應有的作為，也無法得到台灣人民的認同。」

此外，總統府表示，會中蔡總統與相關首長也就近期美中關係的變化，以及美國總統川普（Donald Trump）針對性的經貿政策，探討世界經貿秩序及全球市場的可能衝撃及中長期影響。

總統府進一步指出，相關部會首長也就朝鮮半島局勢快速變遷提出專案報告，包括研析南韓、日本以及中國等周邊國家面臨的環境和後續可能採取的對策，以及美國與北韓談判結果可能對區域情勢造成的衝擊等。

蔡總統表示，面對中國兩會後政治動向、美中兩國的經貿衝突，及南北韓最新情勢，台灣作為區域的一國將面臨更複雜的挑戰，國安會對於相關情勢發展要密切掌握，做好觀察、情蒐及研判工作，強化應變機制，並提出策略建議，作為相關決策參考。