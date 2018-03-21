「愛玩客」吳鳳成為正港的臺灣人！

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）移民署長楊家駿今(21)日頒發中華民國定居證給土耳其籍、知名文化旅遊主持人吳鳳，感謝他致力臺灣文化及旅遊介紹與推廣，同時也宣示臺灣對國際高級專業人士「留才、攬才」的決心。

楊家駿表示，臺灣非常歡迎世界各國的多元人才來這裡發展，所以國籍法105年修正，科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域之外國籍高級專業人才經中央目的主管機關推薦，並經內政部跨部會審核通過，申請歸化時免提出喪失原有國籍證明。「外國籍高級專業人才」可同時擁有原國籍及我國國籍，並搭配就業金卡等優惠方案，對吸引外國人才留在臺灣是很大的誘因。根據資料，加上去年通過審查的十三名高專人才，至今已有23人歸化成為正港台灣人。

本名吳承鳳的吳鳳，是第一位獲獎的外籍金鐘獎主持人，他想長期住在臺灣，他有美麗的老婆，可愛的小孩，臺灣人很熱情、很友善，自從他在節目介紹臺灣後，很多土耳其人向他表示很有意願來到臺灣觀光或投資。為了讓臺灣人也認識他的母國土耳其，特別寫了「來自土耳其的邀請函」這本書，於上個月剛剛出版，介紹許多土耳其地理及文化，希望臺灣人及土耳其人能交流認識，「每個人都是自己國家的大使」。

吳鳳(左一)成為正港的臺灣人，開心地與移民署長楊家駿及協助他的移民署同仁們一起玩自拍分享這份喜悅

楊家駿肯定吳鳳對臺灣文化旅遊所做的推廣與貢獻，呼籲高級專業人才不見得要有高學歷，擁有專精領域技藝才是重點，不必放棄原國籍就可申請歸化，希望有更多各領域外國高專人才，為臺灣帶來更好發展，把臺灣當作自己的「家」！

楊家駿也引用吳鳳出版新作「來自土耳其的邀請函」的一句話：「客人是我們頭上的皇冠」表示，臺灣人也跟土耳其人一樣，非常好客，不管從哪一個國家來的客人，我們都非常歡迎，也會把外國朋友都當作我們頭上的皇冠，這也是移民署的服務精神與信念。

移民署長楊家駿(右)希望吳鳳(中)把臺灣當作自己的家，並特贈「家」悠遊卡，讓吳鳳及陪同的太太(左)直呼好貼心。