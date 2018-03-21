富邦證券一舉囊括《財訊》財富管理三項大獎

今年《財訊》財富管理大調查中，富邦證券再度獲得廣大消費者的支持與肯定，一舉榮獲「最佳財富管理」、「最佳數位財富管理」、「最佳客戶推薦」三項大獎，顯示富邦證券致力於數位金融，提供客戶全方位投資商品與平台，運用大數據及CRM服務，洞悉客戶需求，將適合的商品推播給需要的客戶，及落實「以客為尊」的企業精神，深深獲得消費者的認同。

此次能獲得「最佳財富管理獎」最大殊榮，富邦證券執行副總郭晃庭表示，「在富邦，財富管理不是口號也不是單一部門的服務，而是全員行動，客戶享有的是全公司的資源」，目前富邦證券擁有財富管理證照的營業員比率達96%，而這群營業員除了具備專業的財管商品知識及協助客戶規劃資產的能力外，更擁有總公司所提供的專業商品輔銷團隊服務，輔銷同仁輪流到全台47家分公司駐點，只要客戶有需求，得隨時現場約訪或者線上連線專家顧問團隊進行協助，因此，去年度富邦證券在理財業務的業績表現上非常亮眼，海外股票交易量達 1,880億元，基金銷售業績170億元，海外債全年交易量也達97億元。

而富邦證券長期推動數位金融的表現更是獲得「最佳數位財富管理獎」的肯定，郭晃庭說，在富邦我們運用大數據及CRM分析，提供對的商品給適合的客戶，這樣就能減少客戶被打擾的頻率，也可讓客戶在最快的時間獲取「有價值」的投資訊息，進而進行投資決策，不但有效的提升客戶的投資效益，也能獲得客戶的滿意。去年更是推出「富邦證券理財機器人」服務，整合機器學習、人工智慧、數據分析等眾多技術，協助客戶達成人生每個重要財務目標。同時，提供便利的線上開戶服務，讓客戶免出門就能在家開好證券帳戶。此外，體貼銀髮熟齡客群，推出行動下單APP指紋辨識登入與台股行動語音助理功能，讓客戶一指搞定理財大小事，用說的也能通！

面對數位服務的浪潮，富邦證券致力推出各種友善快速的數位金融服務，但這些事必須建構在優質的客戶服務上，而這也是郭晃庭最在意、再三強調的，時時提醒同仁要「以客為尊」。他說，服務客戶要把握「三心二意」，必須對客戶傳達服務的細心、應對的耐心與感同身受的同理心，才能讓客戶感受到滿滿的誠意與暖暖的心意，優質的客戶服務才能讓富邦證券繼續成為消費者心中財富管理的理想品牌首選。