證交所推動逐筆交易　預計2019年上線

為提升交易效率，證交所積極推動逐筆交易待明年會讓券商調整電腦系統，最快2019年上線。證交所近年力推逐筆交易，從現行每5秒撮合一次到逐筆成交，以提高交易效率，跟上國際趨勢券商與證交所的共識已逐步凝聚中，散戶投資人經密集宣導後，最快後年所有券商調整完畢，逐筆交易便能上路。

台灣證交所持續推動逐筆交易，證交所並將擬制說帖逐一說明，不但強調反而更能增加資訊透明度，且進一步指出，高頻交易應不致對市場產生過度衝擊。

逐筆交易若上路後，將吸引更多程式交易，美國股市因程式交易盛行，曾經數度發生閃崩事件，更引發關注。高頻交易主要特徵包括透過演算法及程式設計完成交易、迅速捕捉微小投資機會、頻繁下單、交易時間短暫（以微秒為交易單位）、交易部位當日平倉以避免隔夜風險等。

由於證交所在規劃逐筆交易措施時，加上立法院一審通過當沖交易證交稅減半等降低交易成本政策逐一推行，台股也有可能出現高頻交易。

證交所指出，台灣不似美國有多家交易所同時交易相同股票，進而衍生資訊不對稱之議題，在單一交易所下，高頻交易應不致對市場產生過度衝擊。

目前現行5秒集合競價對以微秒為交易單位之高頻交易者而言，速度過慢，逐筆交易下交易速度快，確實較為適合高頻交易者。高頻交易可為市場帶來流動性等好處，歐洲、美國及日本市場大多以較寬鬆監管態度型塑一個適合高頻交易發展的市場。