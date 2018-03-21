首創資安健檢、加固、保險及應變等全流程服務

隨著資訊科技的發展，企業競爭力與資訊系統的穩定度越來越密不可分。為提升國內企業資安風險管理能力，富邦產險結合國際知名資安顧問、奧義智慧科技與台灣大哥大，首創企業資安諮詢、資安健檢、資安加固、資安保險及資安應變等全流程資訊安全解決方案，並於今(21)日舉辦「資安風險管理全方位服務說明會」，從危機處理、資安防護與資安保險三個面向，共同探討企業資安防護策略。

富邦產險資深副總經理林金穗於致詞時表示，近年來大數據、IoT、Block Chain、AI等資訊科技快速發展，資訊安全防護已不是單純的資訊管理，而是企業對於未來營運、形象及獲利的投資及保證。林金穗強調，從日前金管會公告的2018年金檢五大重點中，與資安相關的就有「資通安全管理」與「個人資料保護」兩項，可見得資安對金融業的重要性與急迫性。

因此，富邦產險此次跳脫傳統保險服務模式，從客戶風險管理的角度出發，透過資安顧問之異業協助，依據客戶的不同需求，客製化資安風險辨識、分析與評估服務。若發現安全層級與客戶期望不符，資安團隊將協助導入軟體與硬體的升級改善，在資訊系統有良好的防護情況下，富邦產險將提供最有競爭力的資訊安全保險服務，協助企業發揮風險管理的最大成本效益。

林金穗說，若客戶接受服務及投保後，仍遭遇駭客入侵或發生其他資安事故，資安顧問將依衝擊程度啟動相應的應變機制，協助客戶進行後續措施；而這些事故鑑定、衝擊分析、因應策略及損失費用，依保單約定將由富邦產險支付，成為一完整解決的全流程服務。

去年公佈的行政院「資通安全管理法」草案適用範圍包含公務機關、公營事業、政府捐助財團法人，以及能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行金融、醫院政府機構、及高科技園區等八大關鍵基礎設施供應者，影響層面相當大。相關的機構或企業若未及早做好準備，除了影響營運穩定，更可能觸法。富邦產險提醒，企業務必了解自身安全層級，全面檢視資安防護與管理，以提升企業形象及穩健營運。