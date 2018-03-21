FED升息後美股多頭啟動 富邦NASDAQ後市看俏

本週四（22日）FED將公布利率結果，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，除非FOMC會後聲明偏鷹派，否則美股終將回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚。歷史經驗顯示，過去5次FED升息循環期間，美股皆有亮眼的績效表現，其中NASDAQ-100指數平均上漲50%，遠優於S&P 500指數的漲幅25%，至市場高點期間平均約17個月，顯示升息並非美股牛市的終結，反而是另一次進場的好時機。

近期全球金融市場動盪加劇，反映兩大不確定因素干擾，市場觀望美國總統川普宣布鋼鋁進口關稅令的後續發展，加上本週四（22日）FED將公布利率結果，雖美國升息已是板上釘釘，惟因股市價格早已反映，廖崇文認為，除非FOMC會後聲明偏鷹派，也就是今年升息次數由3次變為4次，否則美股終將回歸升息背後隱含景氣好轉利多而走揚。

廖崇文分析，FED升息通常意味美國景氣強勁復甦，且預估今年企業獲利將達雙位數成長下，對美股影響將是短空長多，目前外資持續看好今年美股的後市，其中尤其看好NASDAQ-100指數的表現，主要不外乎NASDAQ-100指數是美國創新科技的代表，成分股為NASDAQ證交所掛牌100檔最大型本地及國際非金融類上市公司，以市值計算權重，前十大權重成分股主要為高科技企業，權重最大的為Apple，另外包括Microsoft、Amazon、Facebook、Intel、Alphabet (前身為Google)等諸多知名公司，是美國新經濟概念的代表。