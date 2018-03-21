打開古藝大宅門 文資局邀民眾看戲趣

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）國寶現身，再現傳統！由文化部文化資產局主辦的「戲苑‧遊藝-打開古藝大宅門 遇見國寶看戲趣」系列活動於107年4月15日起熱烈豋場，記者會特別製作大宅門意象，由文化部文化資產局施國隆局長打開大宅門，國寶藝師帶領傳習藝生依序走出，展現傳統藝術代代傳承，進而承先啟後、生生不息的意義。

為了能讓民眾可以感受前人的生活足跡、人文美學與在地記憶，文化部文化資產局舉辦了「戲苑･遊藝--打開古藝大宅門，遇見國寶看戲趣」系列活動，透過「戲曲表演」、「古蹟導聆」、「講座體驗」等方式帶著民眾穿越時光隧道，重新感受傳統戲曲之美與台灣獨有的古蹟形貌。

除此之外，系列活動這次也安排貼合傳統藝術表演及歷史古蹟場域的場景氛圍，讓舊時的記憶成為當下的感動。

文資局施國隆局長表示，保存文化資產是對臺灣這塊土地、人民生活智慧積累的尊重與珍惜，也是建立自我文化認同的基礎。文化部依《文化資產保存法》於98年起登錄廖瓊枝等為重要傳統表演藝術保存者，至今已完成登錄重要傳統表演藝術計17項21案；這些人間國寶窮其一生，就是要讓文化藝術延續生命，因為傳統藝術除了本身所凝聚的豐厚文化根基之外，裡面所反映的生活理念、審美感情、文化特色，可以視為民族文化的精神內涵，而它所汲取的精神又是觸發現代人心靈的良藥，所以其價值與意義是深遠流長。

為推廣有形文化資產保護與活化，報名參加本次系列活動民眾（每場次限量五十名）可獲得台灣花磚博物館” 彩釉花磚杯墊”一組，有興趣的民眾可上網搜尋「戲苑‧遊藝」粉絲專頁報名。