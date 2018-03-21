「可以幫幫我嗎？」　幻象飛官妻子臉書求援

（台灣英文新聞／宇妍 整理報導）幻象飛官何子雨去年11月7日失聯，迄今四個多月仍無音訊，最心痛的莫過於他的家人。

何子雨的妻子張家涵，今(21）日在臉書po文，希望有人幫幫她。PO文最後，赫然用了《台灣英文新聞》今年年初，曾經發佈的新聞連結「幻象飛官何子雨迄今無音訊 妻子心碎PO文：我真的好想你」。

那是小編我負責處理的新聞，我看了，心裡真的非常非常難過。

家涵：(如果你仍在關注我們的網站，接下來是寫給你的信)

現在發這則新聞，我希望真的能對你有些幫助。年初寫你的心碎po文時，我考慮了很久，我看到很多你和子雨的照片，但我不忍心使用，不想消費你們。所以我的大圖，是用幻象戰機。

雖然內文裡面，還是放了一張你們倆的合照。我想，關心你們的人，就算只看到幻象戰機，也會願意點閱吧。

因為擔心你被騷擾，我當時沒有寫出你的名字，也沒有附上臉書連結。 我不在乎點閱率，只希望文章刊出後，能幫上一點忙。

家涵，我不知道你有沒有聽過李宗盛的一首歌「和自己賽跑的人」。其中有句歌詞說「許多不切實際的鼓勵，大都是來自酒肉朋友或者遠房親戚」。

這句歌詞，也許有待商榷，但歌曲本身是積極正面的。我相信絕大多數網友們和你的親友們，大家都是很真心的在幫你加油打氣，希望妳也保重自己。

我不知道還可以說什麼，但我真的希望你堅強。也祈禱子雨能用什麼方式，捎點訊息給你。

在此同時，你還是要好好的過日子，好嗎？我想這也是所有關心你的讀者們，共同的期望。

小編 宇妍敬上 2018/03/21