你想當廣播主持人嗎？ 免費廣播培訓課程招生中

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）國立教育廣播電臺花蓮分臺開設新住民廣播節目製播培訓課程，招收具備母語及中文溝通、閱讀能力的東南亞新住民及新二代，全程免費，歡迎有興趣的新住民踴躍報名。

隨著新住民在花蓮人數突破8000人，培養新住民廣播主持人提供在地新住民朋友即時資訊，並擴展文化影響力的需求增高，國立教育廣播電臺花蓮分臺特別開設「新住民廣播節目製播培訓課程」，由教育部專款補助，全程免費，還提供午餐。第一階段的廣播基礎課程從4月21日至6月30日隔週六，總共12堂，並邀請花蓮分臺節目主持人擔任講師，與學員分享節目製播經驗。

花蓮分臺表示，本次課程內容將分為廣播基礎課程、廣播見習與實作課程三階段課程。全程參與第一階段廣播培訓課程之學員可發給36小時進修研習時數證明。第二階段廣播見習課程從7月至9月，學員可分組進行錄音觀摩及參與參與訪談，體驗廣播節目製播實務；最後階段的實作課程從10月至11月，學員分組進行廣播節目企劃製作、錄音剪輯並製播一集完整節目。

花蓮分臺表示，希望透過廣播基礎課程，讓新住民學員具備廣播節目製播知能，增加就業競爭力，在服務新住民朋友方面更無距離感，還能向台灣社會大眾推廣新南向國家的多元文化價值。

即日起開放網路報名至3月31日止，錄取名單將於4月6日公布在花蓮分臺官網。