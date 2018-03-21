幻象飛官妻盼各界幫忙尋夫　國防部長：不會放棄搜救

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）飛官何子雨去年駕駛幻象戰機失聯至今已四個多月，何子雨的妻子張家涵今（21）日凌晨在臉書發文表示，打撈船家已找遍所有可能地點，但仍未找到何子雨。

張家涵認為「沒有找到東西前，就是還有希望...」，請各界分享她的文章，幫忙尋找。希望有何子雨的蛛絲馬跡。

​國防部長嚴德發今(21）日在立法院備詢時指出，軍方不放棄，搜索行動仍會持續下去。綜合媒體報導，嚴德發答詢時說，雖然戰機委商打撈已告一段落、但國軍對海空搜索，仍會持續下去，不會放棄搜救。



空軍司令部少將副參謀長劉峯瑜也說，雖然委外搜救已於3月9日完成報告，空軍取得報告後會向行政院、飛安會與海軍作研討，規劃後續搜救作業。

空軍499聯隊由何子雨上尉駕駛的幻象戰機(單座機，機號：2040)，去年11月7日晚間6時43分，於雷達光點上消失，軍方立即要求派遣海、空兵力全力搜救。

何子雨失聯一周後，去年(2017年)11月15日，妻子張家涵就曾在臉書po文說，她非常想念子雨。這篇po文也引發外界關注。

去年12月4日，本已鎖定訊號，並完成打撈準備，但空軍參謀長鄭榮豐當天上午在立法院表示，失事戰機黑盒子已經不在原來標定的位置；國防部長馮世寬當時強調，會儘速在天氣轉好時展開打撈作業。

一轉眼又過了將近4個月，張家涵今(21）日在臉書發文說，