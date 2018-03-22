2018桃園農博 大同力推綠色智慧農業

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）現代人重視食物的源頭及栽種環境，需要開發新的農業技術，以生產更多、更安全也更環保的食物。智慧解決方案領導品牌大同公司結合綠色能源、智慧管理系統、與傳統農業技術，力推「綠色智慧農業」，成為2018桃園農博的重點主題之一。

大同在2017年桃園農業博覽會中，以循環經濟的概念，規劃建置了「埤塘光電」、「光電廊道」、「生命樹」、「現代奉茶亭」以及「植物工廠」，今年展示的綠色智慧農作系統，預計能有效協助農民降低農損，提高農作生產力，結合智慧能源協助智慧農業，並將台灣之科技農業拓銷國際，助台灣農業轉型升級。

綠色智慧農作系統特色包括：「智慧溫室監控系統及雨水回收系統」避免農作物災損，提高生產力；「智慧溫控系統」結合農業專用冷熱回收機組設備，讓農作物保持適當生長溫度；「病蟲害防治技術」用天然資材防治病蟲害，達到環境保護要求；「創新的商業模式」讓農作生產到電商銷售一條龍避免剝削；「智慧電網系統」建置以實現未來區域化智慧電網之理想。

太陽能發電系統建置案實績遍及全台的大同，在此次農博中也大量展示了太陽能系統的應用，如水上型埤塘光電、清潔隊辦公室屋頂型太陽光電、可行走的太陽能板步道、造型生命樹以及光電廊道，總計在農博園區共建置了12處太陽能發電系統，總建置容量預計811.02kWp (千瓦)，每年發電量可達90萬度電，減碳量約475公噸，相當於1.2座大安森林公園減碳效果。

為了讓參觀民眾更了解農業與科技結合的發展潛力，以及能源智慧管理與自發自用可行性，於4/4~5/13，每週六、日在桃園農博的綠色方舟場館有舉辦映鮮試吃活動，並以大同電鍋烹飪美食，現場也設有大同寶寶拍照機及領取DIY彩繪環保袋活動，有興趣民眾可前往參觀。