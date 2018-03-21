綠色和平組織：亞馬遜巴西風鈴木遭非法砍伐  主要出口歐美國家

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）綠色和平組織20日公布最新調查報告顯示，適合作成地板與庭園家具的巴西風鈴木硬木材正被非法砍伐及出口到美國與歐洲國家，這非法木材交易是導致亞馬遜雨林破壞的因素。

據巴西政府統計，與前一年同一期間相比，自2016年8月到2017年7月間亞馬遜因森林砍伐而縮減了16%。

綠色和平組織發表這份名為「Imaginary trees, real destruction」報告指出，巴西伐木商和腐敗官員聯手進行複雜的洗錢陰謀，砍伐遠比允許數量更多的雄偉樹木，以取得出口所需的官方文件出口他國。

綠色和平組織巴西分部的亞馬遜保育人士Romulo Batista表示，由於官商勾結，我們已無法去確定來自巴西亞馬遜的木材是合法還是非法。

《法新社》報導，據綠色和平組織（Greenpeace）調查發現，37家美國企業與法國、葡萄牙、比利時與荷蘭都是巴西代木業者出口的主要客戶，這是「有具體證據證明非法」。

據綠色和平組織統計，美國企業自2016年3月到2017年9月間共進口了逾1萬立方米的巴西風鈴木。同一期間，歐洲11國總共買進了約1萬立方米的木材。報告指出，一旦木材經過加工變成地板、桌椅等，它的市場價格可高達2,500美元每一立方米。這也是促使業者願意深入亞馬遜進行非法砍伐的原因。因此，綠色和平組織提醒歐美買主，應多加小心進口的木材來源。