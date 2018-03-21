(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)法媒報導，法國前總統薩科吉，在當地時間20日，因涉嫌曾收受來自獨裁者格達費的非法資金，而遭警方拘留。

法國《世界報》報導，法國前總統薩科吉在2006和2007年，涉嫌接受來自利比亞獨裁者格達費的非法資金，以幫助自己的選舉活動。雖然此事在2013年4月，就透過新聞網站《Mediapart》曝光，並受到媒體關注，但直到20日爲止，檢警一直沒有進行具體的行動。報導指出，薩科吉最長會被拘留48小時。

報導回顧，在2016年，一名黎巴嫩裔法國人坦誠，他在2006和2007年，曾將一筆5百萬歐元巨款，從利比亞首都的黎波里，送到法國巴黎，並委托人將這筆金錢，給與當時擔任法國内政部長的薩科吉。另外，一名利比亞前部長，也在曾表示，有一筆資金流向薩科吉。而一名格達費的親信，甚至直接告訴《世界報》「格達費說他金援了薩科吉」，並表示雖然薩科吉堅持自己的清白，但他認爲格達費所言，可能更接近事實。

根據《美聯社》，薩科吉在總統任内，和利比亞的關係一向很複雜。在當選總統後，他邀請了格達費前往法國參訪，並熱情招待他。但在2011年，薩科吉的態度出現巨大轉變：他積極讓法軍，參與北大西洋公約組織，對利比亞的空襲行動，以幫助利比亞叛軍推翻獨裁者格達費。

涉嫌拿格達費的非法資金 法前總統薩科吉遭拘留