理想大地2018用愛傳遞 休閒度假新主張

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）以優美的藝術建築著稱，擁有「世界百大提升心靈渡假飯店」的理想大地，以品牌精神「舒心勝地」為規劃概念，為現代人提出心靈療癒的休閒度假新主張：

帶回一公斤的愛

理想大地2018年與當地的公益二手商店「五味屋」合作，推出「多一公斤的旅行」活動，邀請所有到理想大地渡假的遊客來一趟「愛的旅行」，度假兼做公益。理想大地呼籲訪客在他們要前來理想大地之前，把家裡舊但堪用或不會用到的多餘物品帶來渡假村，再由渡假村轉送「五味屋」，透過社區孩子們的整理、標價，上架成為五味屋的商品，捐贈販售等所得用於兒少課後輔導和館內修繕，為孩子們提供更多學習和實現夢想的機會。一趟帶著物資與能量的愛心之旅，使偏鄉弱勢孩子嶄露笑顏，猶如帶回滿滿的愛，這也就是「帶回一公斤的愛」活動的主要目的。

「五味屋」

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嶄新自然、人文藝術遊程

為了讓遊客對品牌精神「舒心勝地」有更深的認識，理想大地特別規劃深度的「舒活漫遊」與「理想美學」二大嶄新遊程，期望讓旅客完整體驗屬於理想的獨特魅力。舒活漫遊遊程，為帶著旅客乘坐竹筏認識濕地生態，漫步生態園區親手採擷香草，採下的香草可用來製作手工披薩，拓染屬於自己的植物染香囊，以馨香相伴帶回旅行的記憶；理想美學遊程，則會帶著旅客以搭乘遊艇與園區散步方式，細細品味西班牙建築藝術與設施規劃之美，再用手工打造屬於自己的皮雕作品，在咖啡老師的詳細教學下，從認識咖啡到親手磨咖啡豆，最後自己沖出一杯醇香咖啡，搭配窗外一覽無遺的山光水色，就是一個難忘的悠閒時光。

理想舒心美食

隨著社會進步，現代人的飲食觀不再只是填飽肚子，而是期望從食材、色香味、擺盤美感，體會到各種異國美食奇幻旅程。理想大地今年推出的主題料理，以在地純淨食材結合中西式作法，中式風味餐廳的理想舒心套餐，味噌蕨菜拌川耳、洄瀾鮮時帶饕客深入花東山谷，品嘗林間鮮蔬野菜的自然原味，海鮮拌飛魚、蒜子黃金蜆讓舌尖以光速遨游花東溼地與近海，讓新鮮海味的浪衝擊味蕾；西式里拉餐廳今年更特聘來自西班牙的主廚Sergio Lahora Cruz坐鎮，以西班牙「國飲」Sangria調酒搭配道地的墨魚海鮮燉飯、西班牙傳統的烤紅椒堅果醬等料理，將全國無毒農業發源地──花蓮的在地純淨食材與正統的西班牙料理手法完美結合，讓旅客體驗中古世紀豐饒的西班牙盛宴。此外，針對婚宴與餐會等需求，理想大地更提供了高雅的戶外池畔BBQ晚宴，半自助的西式料理，從冷盤到熟食都展現了食材豐富的味覺層次；池畔水光粼粼，搭配浪漫白色簾幕與鮮花妝點，優雅中更添渡假悠閒氛圍。

國內唯一療癒心靈渡假專案

2018年理想大地年度專案「樂活假期(一泊一食)」兩人同行，每房$5,390起，「美好食光假期(一泊二食)」兩人同行，每房$6,820起，「舒心勝地假期(一泊二食+自然客)」兩人同行，每房$7,260起。入住皆享有環河遊艇導覽、車站來回接駁、免費設施使用，以及精采的湖畔之夜晚會表演，舒適的典雅房型，精緻的異國美食及有趣的遊程活動。

此外，每年三到五月是欣賞夢幻螢火蟲的最佳時機，全國最早、面積最大、最容易到達的大農大富平地森林園區，是在地人最愛的賞螢秘境，即日起理想大地推出「季節限定賞螢遊程」，每晚皆有專車安排住客來一趟賞螢之旅，讓住客體會萬點螢光閃耀的感動。

徜徉威尼斯風情的應許之河，欣賞高第式建築的光影弧線，遠離塵囂走一趟「舒心勝地」理想大地，享受療癒身心的舒心之旅，一趟理想大地的旅行，帶給住客重新出發的心能量。