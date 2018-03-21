網路溫度計百大口碑雲品溫泉日月潭

知名網站「網路溫度計」透過網路聲量及好評影響力的調查，於本月中發表了百大口碑溫泉旅宿排行榜，其中在溫泉旅宿排行榜及飯店商旅排行榜中，雙雙佔據第一名位置的飯店為位於日月潭的雲品溫泉酒店，在飯店中打開窗就能在陽台一覽外國遊客最憧憬的日月潭景，波光淋漓好不夢幻，更擁有飯店自有客房溫泉及煙嵐風呂而深受好評。此外，雲品溫泉酒店自即日起到四月底止，更於丹彤西餐廳推出宮崎和牛料理與阿拉斯加帝王蟹腳吃到飽，讓到日月潭享受湖光山色外，更能於中午時段大啖頂級美食。

宮崎牛，就是在日本該縣境內飼養的黑毛和(日本)牛品種，且要達到日本食肉格付(評級)協會標準4級以上的牛肉。只有這個級別的肉才能貼上「宮崎牛」的商標，也是台灣饕客趨之若騖的好滋味。即日起至四月底止，逢周末(六、日)來到日月潭遊玩，可品嚐到日式精緻的和牛料理，丹彤西餐廳百匯午餐時段加碼推出「紹興酒和牛炙燒握壽司」、「生和牛塔塔軍艦壽司」、「自慢牛蒡和牛涮涮鍋」以及選材自阿拉斯加六公斤以上帝王蟹蟹腳的「奶油蒜烤帝王蟹足」，以比利時奶油和紅蒜頭一起炙烤，鮮甜的肉質與濃郁奶香耐人吮指，全部無限供應，每人$1080+10%，三月底前更推出超值優惠，四人同行，一人免費，等同於一個人千元大鈔還有找的價格，十分划算。