雲品溫泉日月潭覓蛙蛙 在翰品花蓮闖關 歡度兒童月

春假適逢兒童節與清明節連假，一直是不少家庭出遊的假期首選，致力於提供房客最舒適且貼心住宿環境的雲朗觀光集團，旗下的翰品酒店花蓮、兆品酒店台中與兆品酒店苗栗在2018年TripAdvisor® Traveller’s Choice旅行者之選台灣最佳親子飯店中雀屏中選，位在日月潭的雲品溫泉酒店更被全球領先的飯店預訂網站Hotels.com，票選為全球超夯十大家庭飯店之一，除了雲品、翰品花蓮推出兒童節的限定活動外，為了提供更優質的家庭旅宿品質，雲朗觀光集團特別在4/1至4/8間針對凡有兒童同行入住旗下10家飯店的旅客，免費提供法國知名保養品牌艾芙美A-DERMA旗下最受家庭市場歡迎的「全面修護組」，讓小朋友的肌膚從清潔、滋潤到保護，在旅行期間的歡樂沐浴時光得到最佳的呵護。

獲得國際上許多旅遊獎項榮耀的雲朗觀光，致力於提升服務的細膩度，根據家庭客群的旅行經驗上，嬰幼兒是飯店必須細心照顧的小小貴賓，目前飯店中對於有幼兒入住的房間，會另外提供兒童牙刷、漱口杯、牙膏、兒童馬桶座墊、兒童便盆等許多旅行中必備的用品。並針對入住的嬰兒，也能貼心準備奶瓶消毒鍋、嬰兒床、嬰兒床圍與嬰兒澡盆等。秉持著這一連串的兒童貼心服務，雲朗觀光在4/1到4/8連假更增加「艾芙美嬰幼兒全面修護組」提供給家庭旅客，從清潔、滋潤到保護，以「燕麥植萃修護敏弱」的核心價值呵護小朋友以及敏弱性肌膚的房客，內含潔膚凝膠(25ml)、營養霜(5ml)及保護霜(3ml)，可以讓旅客在飯店裡的沐浴保養體驗再升級，細膩地呵護每位旅客的需求。

為了迎接兒童節連假，雲朗觀光除了提供「艾芙美嬰幼兒全面修護組」給小小旅客外，於3/30至4/8入住雲品溫泉酒店的房客，每房可獲得一份蛙蛙拼圖卡，依序在飯店找出藏匿在飯店各處的九蛙，即可立即兌換一份好禮，以好玩又有趣的親子活動邀請家長與小朋友攜手闖關。而在4/4至4/8的連假五天裡，丹彤西餐廳推出好康優惠，中午用餐享有二位成人同行，招待一位兒童免費(12歲or150公分以下)，預訂丹彤下午茶，全家人一同用餐，只要同行有兒童，即加贈巧克力鍋；而「兒童餐檯」更提供兒童節限定版菜色陪伴小朋友過節。獲得全台第一名家庭飯店殊榮的的翰品酒店花蓮，也同步在四月份推出終極密碼的闖關遊戲，獲勝的旅客也可獲得精美小禮。

另外，雲朗觀光粉絲專頁也於3/12至3/16間推出留言分享活動，只要在雲朗觀光與艾芙美A-DERMA指定貼文下Tag好友並留言，就有機會獲得「艾芙美嬰幼兒全面修護組」乙份，將一共送出10份，讓喜歡旅行的網友們也可以體驗艾芙美的細膩呵護。