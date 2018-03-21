搶攻兒童節連假寵兒商機　台北凱撒優惠促銷大放送

4月是屬於所有孩子們最開心的月份，台北凱撒因應兒童節連假推出餐飲優惠與住房專案搶攻寵兒商機，為國家未來主人翁打造充滿歡樂美味回憶的兒童節假期！台北凱撒Checkers自助餐廳於4/1-4/8推出「小手拉大手、小四樂免費」活動，專案免費招待兒童用餐，凡小學四年級以下（含四年級亦即10歲，需出示健保卡）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐或下午茶，小朋友可享免費用餐一客。現場將用餐照片分享至Checkers臉書並按讚，可獲得造型可愛的繽紛花瓣筆一份，是小朋友用來寫筆記、卡片、留言的最佳幫手。

Checkers行政主廚王宗鈞今年特別融合小朋友喜歡的食物以及均衡飲食的概念，於活動期間(4/1-4/8)精心設計兒童專屬餐點，包含了營養美味的日式料理：鲔魚玉米手卷、玉子香鬆壽司、日式海苔雞肉親子丼，深受小朋友喜愛的美式料理：小章魚造型香腸佐薯條、肉丸義大利肉醬麵。專為小孩設計的餐點，除了要營養均衡、沒有過多調味添加物之外，也善用各式食材顏色搭配與形狀，豐富視覺饗宴幫助增進食慾，讓小朋友們開心地一口接著一口！

除了帶孩子享受美食，想好要送給孩子什麼兒童節禮物了嗎?趁著這次連假來趟親子旅行，一起與孩子創造無可替代的美好回憶吧!想讓孩子增廣見聞，可以參考寓教於樂的「我是小小太空人」、「愛因斯坦特展-天才相對論」或是活潑可愛的「愛在17藍色小精靈」、「歡迎光臨可愛巧虎島」…等各種人氣特展，再搭配台北凱撒「藝起遊玩趣」住房專案，憑台北任一展演或旅遊景點票根即可享有平日每房3,400元起的優惠價，每房贈送迎賓水果及限量捷運24hrs Pass(送完為止)，入住指定房型再享精選Mini Bar清涼飲料組。

春暖花開的四月，若是想趁這次連假在台北多逗留幾天踏青訪友，「2018城市慢遊。連住專案」也是不錯的選擇，平日每房每晚只要3,800元起，每房贈送自助式早餐1次，加上台北凱撒大飯店連結捷運、高鐵、台鐵及公車等交通機能便利輕鬆遊台北。