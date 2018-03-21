芝加哥亞洲躍動影展 臺灣電影聚焦3新銳導演強片

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）芝加哥唯一的亞洲電影節「亞洲躍動影展」(Asian Pop-Up Cinema)今年春季節目將於3月13日至5月16日舉行。今年影展首度設立了臺灣電影單元，於3月28日、4月4日、5日晚間放映好評不斷的《大佛普拉斯》、《最後的詩句》及《上岸的魚》。

由黃信堯執導的《大佛普拉斯》獲得臺灣金馬獎「最佳新導演」等五項大獎，曾英庭以《最後的詩句》入圍釜山國際影展新浪潮競賽單元，賴國安《上岸的魚》則入選西班牙聖賽巴提昂國際影展新導演競賽單元，是臺灣近期受到囑目的3位新銳導演。

黃信堯、曾英庭及賴國案導演的風格各異，但都延續臺灣新電影對社會的寫實關懷，黃信堯《大佛普拉斯》以黑色幽默描繪社會不公與階級差異；曾英庭《最後的詩句》用橫跨16年的時間度刻度講述青年貧窮世代的處境；賴國安《上岸的魚》則透過前世今生描述現代社會面臨的家庭壓力及親情關係。電影雖以臺灣社會為背景，片中關注的普世議題卻在世界各大影展放映時引起各地觀眾的共鳴。

芝加哥亞洲躍動影展每年於春、秋兩季選映來自亞洲各地的口碑電影，本季將在AMC River East、Gene Siskel Film Center、芝加哥華美博物館等處放映16部影片，包括開幕片《我的野蠻女友》導演新作《風之色》、荻上直子《當他們認真編織時》及韓國名導洪常秀《克萊兒的相機》等。

影展中臺灣電影單元將於3月28日至4月5日展開放映，詳情請上影展網站查詢：www.asianpopupcinema.org。