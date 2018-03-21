FB五千萬筆個資濫用風暴　吹哨者Wylie是誰？

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）社群媒體巨頭Facebook被揭有5000萬筆用戶個資遭英國一家資料分析業者不當取得，甚至還在美總統大選期間被濫用企圖影響選情，消息傳出後Facebook連兩日股價大跌，而這家英國資料分析業者也正受到英美兩國主管機關調查。

這起嚴重侵犯巨量個資案，是由這家英國資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）年僅28歲的共同創辦人Chris Wylie所揭發給英國媒體，他對於公司經營作法走偏感到「良心不安」。

上周五，Facebook表示已禁止這家英國資料分析業者使用Facebook的平台，因為這家公司透過用戶下載一款人格測驗App不當取得27萬筆用戶個資。報導指Facebook早在二年前就發現該App有問題，但一直未公關揭露。

但被侵入的個資，恐遠超過Facebook所宣稱的筆數。

《衛報》18日刊出吹哨者Chris Wylie專訪，Wylie描述自己是加拿大人、同性戀者、素食者，更是一位數據分析高手。自小被醫生判斷罹患注意力失調過動症，難在正規教育體系中成長，他16歲休學，17歲在一個加拿大反對派領袖的辦公室工作，18歲協助歐巴馬團隊進行資料分析，之後被介紹到加拿大為自由黨工作。19歲，他自學coding，20歲進入倫敦政經學院學法律，就學期間，仍受邀協助政治人物進行資料庫分析及選民聚焦。

一位不願透露姓名的加拿大資深政治人物向衛報表示，他自Wylie20歲時就認識他，也是他見過最聰明的人，「你可以說這樣的聰明才智是種祝福，但有時會像是一種詛咒。」

Wylie回憶在2014年，他當時24歲，在劍橋分析這家公司時受川普顧問Steve Bannon所託組建數據分析團隊，目的很明確，就是要透過海量數據分析研究，得知美國選民投票意向並操作社會輿論風向，藉此影響美國國會及總統選舉。

當年Wylie正在攻讀博士，研究利用數據做出時尚趨勢預測，為了做到更準確的用戶行為預測，Wylie與心理行為分析的專家合作，因此找來了當時任職於劍橋大學心理測量中心的 Aleksandr Kogan加入團隊。Kogan早在2007年研發的性格分析app「my Personality」受到歡迎，下載用戶當中有四成同意app開發商取得他們Facebook的檔案來做測驗。加入劍橋分析的他又開發另一個相似心理測驗app，這回吸引Facebook用戶參與，連用戶的社交網絡資料也一起被搜集分析了，最後擴大到高達5000萬筆Facebook用戶數據資料。

再基於這些資料，透過模型運算建立心理與行為分析，其中包括性格、生活滿意度、政治觀點、甚至個人喜好等等明確可用的資訊指標。

公司收集到的數百萬美國人的Facebook檔案，得以建立龐大複雜的用戶心理與政治意向資料庫，針對不同群眾投放臉書廣告來為特定候選人宣傳。Wylie表示，取得可用的資訊指標後，公司會針對意志不堅的選民投放廣告，引導他們在網路上點擊到對客戶有利的假新聞頁面，影響他們對「真相」的認知。

劍橋分析18日在推特上反搫，否認Wylie是共同創辦人，指他只是一項專案的服務承包商。

Wylie還有一場硬仗要打，準備迎接各種攻訐。

美聯社報導，歐洲議會（EP）與歐盟執委會（EC）已要求緊急調查個資遭濫用的醜聞。英國資訊委員會官員Elizabeth Denham表示正申請搜索令將搜查「劍橋分析」的伺服器，目前也正對Facebook進行調查。

