台灣結核病治療新突破 治癒力8成以上 登國際期刊

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署邀請國內多間醫學單位組成「多重抗藥性結核病醫療照護體系（The Taiwan MDR-TB Consortium, TMTC）」，並一同研究發現透過這些體系的醫療照護模式，能將多重抗藥性結核病治療成功率提高至8成以上，失敗率不到3成。該研究成果獲國際權威期刊Clinical Infectious Diseases（CID）刊登。

疾管署表示，抗藥性結核病的治療對病人具有非常多面向的影響，一般結核病人僅需規律服藥6個月即可痊癒，但多重抗藥性結核病則需要至少18個月的療程，並需配合施打針劑，忍受更多的藥物副作用及家庭、經濟上的壓力。

世界衛生組織2016年發布的結核病追蹤治療結果指出，多重抗藥性結核病人的治療成功率僅有52%，其中有17%個案死亡、15%中斷治療、9%治療失敗，顯示國際間抗藥性個案治療的困難。

「多重抗藥性結核病醫療照護體系（The Taiwan MDR-TB Consortium, TMTC）」於2007年5月建構，包含：台北市立萬芳醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部彰化醫院、衛生福利部胸腔病院及東區防癆協會等團隊。此次的研究結果未來可作為其他國家抗藥性結核病防治參考。

疾管署提醒，每1名結核病患者的接觸人數約10人，接觸者若遭受感染成為潛伏結核感染者（LTBI），終生有10%的機會進展為結核病，因此民眾如曾為高傳染性結核病個案接觸者，應踴躍接受篩檢與治療，免於結核病威脅。