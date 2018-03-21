《Asia 49亞洲料理及酒廊》新北第一名店‧酒單新創無限

雄踞國際權威TripAdvisor貓途鷹評網、名列新北第一餐廳的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，同時也是新北最高的景觀餐廳，以南洋美食、創意調酒、和無敵景觀，備受好評！呼應季節更替，該廳冠軍調酒團隊集思廣益，以各擅勝場的風格，歷經反覆測試與淘汰，在五大類、總計42款調酒的最新酒單中，以26款全新特調大放異彩，其它則是續賣的暢銷款和必備的經典款，即日起提供消費者品賞；三月底前享用調酒，續點第二杯特價八折。Asia 49全天候營業，週日至週四為11:30至23:00，週五及週六則為11:30至午夜12點，配合新酒單問世，四月底前的週五及週六延長營業至凌晨2點。Asia 49以全方位的時尚氛圍和新潮飲饌，力求滿足數位時代消費者的喜好，歡迎舊雨新知前來體驗，訂位專線：(02)7705-9717。

全新酒單‧全面進化

Asia 49吧檯經理暨首席調酒師曾裕灝(Hank)表示，餐廳開幕至今，每位調酒師都有各自的鐵粉常客，因此新酒單中每人都有新作，創作者的名字也被加註在選項旁，供來客參考，所有調酒一律每杯NT$350；此外，有鑑於越來越多客人偏好客製化調酒，因此特別新增「專屬特調」單元(每杯NT$400)，客人可自風味(水果、花香、茶調、香料…等)、基酒、口味(偏甜、適中、偏酸)、類型(清爽、適中、偏重)任選，再由調酒師製作一杯獨一無二的特調。至於經典調酒單元，除了保留前份酒單酒精感較重的馬丁尼、薇絲朋、老古典、內格羅尼…等品項，另還增加了風味較為柔和、帶有水果風味的經典款，包括海明威黛琦莉、飛行、止痛劑、惡魔之血及邁泰，Hank希望客人也能享用喝來輕鬆的經典調酒。

豐富的酒單還有烈酒單元，包含伏特加、蘭姆酒、琴酒、龍舌蘭、白蘭地(每杯NT$300起)；威士忌單元則包括多款來自美國、蘇格蘭及日本的精選款(每杯NT$300起)；葡萄酒大類中則囊括多國知名酒款(每杯NT$220起)。另有Asia 49獨家精釀啤酒(每瓶NT$250)，季節限定的自釀梅酒(每杯NT$250)，以及無酒精特調雞尾酒、咖啡及茶飲多種選項。