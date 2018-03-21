清明連假國道0至5時免收費 連假前兩週假日8 折

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）交通部公布清明連假國道交通疏導措施，清明連假4月4日至8日共5天，每天0至5時免收費；另外，為了分散掃墓車潮，鼓勵民眾提前返鄉掃墓，清明連假前兩週例假日，國道收費打8折。

高公局表示，清明假期自4月4日至8日，每日0至5時暫停收費，採單一費率，取消每日20公里優惠里程。

為鼓勵民眾提早返鄉掃墓，清明節連假前2週例假日，3月24、25日及4月1日共3天，國道8折收費，3月31日因需補上班上課，國道維持正常收費。

此外，清明假期前兩週和連假期間也將實施高乘載管制：

4月4日7至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；國5南港系統至石碇，各交流道之南向入口匝道。

3月25日、4月6日至8日15至20時，國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

其他管制措施還包括入口匝道封閉、開放路肩及入口匝道儀控，詳情請參閱高公局官網公告。

高公局提醒用路人，如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，妥善規劃行程，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做個聰明的用路人。