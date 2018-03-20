義大利波隆那兒童書展 臺灣館展現30年來入選作品

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）2018年義大利波隆那兒童書展將於3月26至3月29日舉行，今年臺灣館以「Taiwan！Library of the Fantastic」為主題，除展現1989-2018年入選波隆那插畫展的作品群像，並推出金牌插畫家陣容，邀請幾米、鄒駿昇、陳姝里與唐唐4位優秀創作者，於展期間舉辦講座與簽名會，並與今年入選義大利波隆那插畫展的5位插畫家：林廉恩、劉旭恭、劉韻竹、安哲與吳欣芷，串連強大的繪本能量，向國際展現我國豐沛的童繪實力。

義大利波隆那兒童書展是全球最大的童書盛會，1967年起，亦同時舉辦「波隆那插畫展」，是繪本與童書出版產業絕佳的版權交流平台，今年臺灣館以「Taiwan! Library of the Fantastic」為主題，為國際推介臺灣美麗的童書繪本，分為「推薦插畫家專區」、「臺灣精選好書區」、「數位出版品區」、「出版社專區」、「版權洽談與活動區」等區域，展出包括精選新書、漫畫及圖像小說、焦點推薦插畫家、數位出版等不同類型計37家出版社、共429本作品。

自1989年徐素霞作品《水牛與稻草人》首度入選波隆那插畫展起，臺灣插畫家以多元的創意與技巧，在波隆那插畫展持續獲得肯定，迄今臺灣插畫家已累積59次入選、43位插畫家入圍的輝煌紀錄，因此，今年度臺灣館特別規劃1989-2018年臺灣入選波隆那插畫展作品特展，展館設計12米橫跨的綿長書牆、並以三大投影螢幕播放30年來台灣入選的優異成果，搭配100公分寬、70公分高的巨型畫冊，跨頁展示所有入選的精彩作品，以及2015-2017年獲選波隆那拉加茲童書獎的3部繪本作品，突顯台灣童書在華文出版圈的重要地位。

文化部表示，義大利波隆那兒童書展是全球插畫家的朝聖殿堂，政府將持續挹注資源，透過辦理交流、座談、版權推廣等創作者活動，拓展版權商務的實質交流，讓臺灣在世界的童繪版圖擴張，達到最高參展效益。