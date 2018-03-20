107年度『關懷與服務中小企業暨提升財務競爭力』研討會

臺灣企銀為臺灣中小企業專業融資與輔導機構，自成立以來，配合政府政策，以「促進臺灣經濟發展，協助中小企業成長」為任，在中小企業之金融服務領域，耕耘已逾40年，充分發揮「在地生活的銀行，企業成長的夥伴」之價值，係全國唯一名副其實的中小企業專業銀行。為延續輔導中小企業之精神，臺灣企銀與其他公股行庫，聯合「財團法人臺灣中小企業聯合輔導基金會」(簡稱聯輔中心)，自3月20日起在全省北、中、南等地區辦理7場『關懷與服務中小企業暨提升財務競爭力』研討會，首場研討會將於3月20日在臺灣中小企業銀行總行盛大舉辦。

為協助中小企業持續創新、成長茁壯，並增進對政府及金融機構資源之認識，本次研討會邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、臺灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成和總經理許婉琪、臺南市政府經濟發展局局長殷世熙、臺中市政府經濟發展局局長呂曜志、經濟部代表以及臺銀等7家銀行代表等貴賓共襄盛舉，另特聘知名財經專家暢談當前國際政經情勢與投資分析，且藉助輔導場域創新成功案例經驗分享，提供企業跨業交流機會，整合國際新知、財務、融資及創新等相關資源，協助企業多面向發展，期能提供產業更專業的服務，以達到提升產業財務競爭力的目的。

臺灣中小企業銀行一路伴隨中小企業成長，輔導中小企業成效履獲金管會、經濟部等政府單位頒發各種績優獎項肯定。為肩負中小企業專業銀行引以為傲的責任與激勵，未來將秉持【關懷企業.真心相挺】的經營理念，擴大中小企業授信之核心業務，同時結合「一青、二老、三創」的重點策略，強化支持青年創業並提供產業創新、創意、創業之金融服務，以百萬中小企業之後盾自我期許，願為臺灣的企業未來持續努力，讓百萬中小企業在各產業不斷地發光發亮，增進就業機會以創造社會良善的循環。