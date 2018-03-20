嚼假牙清潔錠 口腔清潔效果更佳？ 食藥署：恐內出血

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）市面上的假牙清潔錠標榜幾分鐘即可達到殺菌、去垢、淨白、有效去除異味等效果，是有戴假牙民眾的好幫手，只需將假牙泡水後再丟一顆假牙清潔錠，輕輕鬆鬆達到假牙清潔護理的功效。但現在網路竟然有傳聞「只要咀嚼假牙清潔錠後再漱口，清潔假牙的效果快又好？」，食藥署提醒，咀嚼假牙清潔錠當心造成食道灼傷和內出血等症狀。

食藥署表示，假牙清潔錠多含有強氧化劑等清潔成分，容易對人體造成刺激，千萬別放進嘴裡。萬一誤將假牙清潔錠放入口中咀嚼、漱口或吞嚥時，可能造成嘔吐、食道灼傷、腹部疼痛、呼吸困難、抽搐、內出血等症狀。此外，使用清潔錠後的假牙也應先沖洗乾淨再配戴。

有許多銀髮族誤以為，假牙既然是假的，就不會壞、也不須保養。對於健康和抵抗力逐漸走下坡的銀髮族而言，更應該注重口腔的清潔工作。如果輕忽假牙的清潔與保養，不僅容易產生牙菌斑及其他細菌，甚至可能引起其他疾病。

因此，食藥署提供正確的假牙清潔和保養方式：

1. 三餐飯後使用軟毛牙刷清洗

平常做好清潔假牙，飯後應將活動假牙取下，以專用軟毛牙刷沾清水，將食物殘渣沖刷乾淨，但勿用一般硬式牙刷或美白牙膏，以免磨損假牙的樹脂表面。

2. 每週泡1次，分解細菌

假牙清潔錠屬於醫療器材，正確使用可幫助分解假牙表面細菌，藉由酵素及發泡作用，充分分解一般牙刷無法去除的齒垢及牙菌斑，並能消除異味。建議每週至少浸泡1次，也可天天用，依各產品說明建議至少浸泡5到10分鐘，再換清水浸泡即可。

3. 浸泡後，需沖洗乾淨再配戴

隔天使用前，最好用乾淨自來水徹底沖乾淨再配戴，降低藥劑殘留，避免引起口腔刺激感或過敏的反應發生。