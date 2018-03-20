北非白犀牛明星大使蘇丹離世　WildAid籲：五犀牛物種急需保育

（台灣英文新聞 / 林靜怡 報導）非洲肯亞佩杰塔保育區（Ol Pejeta Conservancy）、德武爾克拉洛韋動物園（Dvůr Králové Zoo）與野生救援WildAid今（20）日宣佈，全球最後一隻雄性北非白犀牛，蘇丹（Sudan）昨(19)日以45歲高齡安詳離世。WildAid說，北方白犀牛正式宣告將會絕種。

WildAid表示，蘇丹因年老及受感染問題，近期身體每下愈況，加上痛楚及虛弱讓牠無法站立，因此獸醫團隊在非常無奈的情況下，決定進行安樂死。蘇丹在生病期間，一直由多年照顧牠的保育員陪伴在側。隨著蘇丹的離世，全球僅剩最後2隻北非雌性白犀牛，分別為蘇丹的女兒Najin及其孫女Fatu，二隻白犀牛現居在非洲肯亞佩杰塔保育區裡。

非洲肯亞佩杰塔保育區總監Richard Vigne遺憾的表示，作為代表北非白犀牛的明星大使，蘇丹成功背負起喚醒全球對人類貪婪與獵殺行為造成北非白犀牛及其他物種瀕臨絕種的關注。此刻，我們只希望蘇丹的離世，可以喚醒世人認清保育的重要性及迫切性。因為，一個物種的滅絕就在我們眼前發生了。

WildAid說，北方白犀牛正式宣告將會絕種。我們現在可以做的，就是阻止其他犀牛品種重蹈覆轍，成為歷史。現在唯一能做的，就是延續北非白犀牛物種的希望。科學家將嘗試透過體外人工受精技術將Najin、Fatu的卵子及前幾年由已故雄性北非白犀牛所抽取凍結的精子樣本結合形成胚胎，並尋找健康的南方白犀牛作為代理孕母，為北非白犀牛繁延子嗣，逆轉牠們絕種的命運。

WildAid說明，過去十年，由於中國及越南市場對犀牛角的需求龐大，獵殺犀牛數字一直居高不下。自2013年起，因犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為雕刻之用，南非國家每年有超過1千頭犀牛遭到獵殺，盜獵者於是將犀牛角走私到中國及越南進行買賣。

如今，北非白犀牛絕種迫在眉捷，其他犀牛品種的情況也令人擔憂。因為，全球目前只剩不到3萭隻野生犀牛，包括約2萬隻南非白犀牛、5千隻處於南非及東非一帶的黑犀牛、約3,500隻居於印度及尼泊爾的印度獨角犀牛、少於100隻蘇門答臘犀牛，以及為數約60隻的爪哇犀牛，共計五個品種。

WildAid董事Peter Knights慨歎，我們深切盼望人們會從蘇丹的離世中覺醒，並竭力停止犀牛角貿易。雖然，犀牛角價格在中國及越南市場有下跌趨勢，惟市場需求仍然存在，獵殺犀牛行為因此從未停止。

為悼念蘇丹的離世及早已開展的相關人工繁殖保育工作，非洲肯亞佩杰塔保育區及德武爾克拉洛韋動物園懇請各界踴躍捐款支持，給予北非白犀牛重生的機會。整項「體外人工受精技術」的預算開支高達9百萬美元，包括由研發階段、測試、胚胎移植以至於創造及孕育可存活的北非白犀牛種群。詳情請參閱：http://donate.olpejetaconservancy.org/projects/sudan。