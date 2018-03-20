柯文哲怨「雙城論壇」卡關　陸委會：北市府尚未申請

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）甫上任的大陸員會主委陳明通今（20）日在立法院備詢，針對多位立委詢問陸委會是否允許中國上海市的台灣辦公室主任李文輝來台參與「雙城論壇」，陳明通重申，台北市政府作為邀訪單位應依照規定申請，陸委會會配合及支持，但不能「大門都開了還走小門」來台從事與交流目的不符合的事務。

李文輝因為去年《中國新歌聲》事件引起爭議，導致陸委會至今未再開放讓他來台。去年九月原本預定在台灣大學田徑場舉行的中國選秀節目，卻發生濺血衝突事件，當時李文輝也在現場。

而由台北市及上海市輪流主辦的「雙城論壇」今年輪到台北市主辦，但台北市長柯文哲日前卻表示，因為陸委會不放行李文輝，因此今年的雙城論壇還未有譜。

對此，陳明通表示，城市交流作為政府政策，若柯文哲決定舉辦雙城論壇，台北市作為邀訪單位要提出申請，陸委會也配合及支持，但不要用別的名義「拐個彎」來台，既然「大門都開了，你不要走小門。」

而對於目前陸委會不准李文輝入境，陳明通表示李文輝上次來台引起爭議，跟交流的本質有些距離，因此過去這段時間陸委會並未同意讓他來台，「兩岸交流本質是增進相互了解，創造友善的環境」。

至於柯文哲將雙城論壇卡關歸咎於陸委會不放行李文輝，陳明通強調北市府尚未提出申請，「奉勸台北市政府，也希望上海官員了解台灣法規體系，兩岸交流，大家很關注，因此要更加透明。」