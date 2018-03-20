糖友若長期低血糖 失智症風險竟高出三倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣糖尿病死亡率排名居高不下，過去大家普遍認為是高血糖所致，事實上糖尿病低血糖問題也是糖尿病患生命風險之隱憂。糖尿病患發生低血糖主要與用藥行為息息相關，新一代更長效胰島素，藥效作用平穩達42小時，臨床實證更減少4成低血糖發生率，今年3月終於在台上市，助糖尿病患遠離低血糖危害。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，超過五成以上糖尿病患皆發生過低血糖，但病患即便害怕低血糖，多半也因為衛教知識不足，或是錯誤認定習以為常，輕忽低血糖潛在風險。

許惠恒理事長說明，若體內血糖值過低，不僅會產生自主神經異常症狀，如:冒冷汗、發抖、心悸等問題，更可能導致嗜睡、言語不清、甚至不自主地出現怪異行為。此外，若大腦皮質和海馬迴部位血糖波動過大，將導致神經元受損死亡，腦血管也會因此產生病變、栓塞，引起腦部萎縮、認知功能退化，造成不可逆神經的傷害。

據統計，曾發生嚴重低血糖的糖尿病患者，罹患血管性失智症的風險比一般糖尿病患者高出3倍。若發生於第1型兒童或青少年糖尿病患者身上，更可能影響智力、認知功能發展 。因此，許惠恒理事長更提醒糖友及家屬們應提高警覺，嚴防低血糖的危害。

美國食品藥物監督管理局(FDA) 於2016年12月已核可新一代更長效胰島素使用，今年3月台灣也在衛福部核可後上市，安全性亦適用於一歲以上的糖尿病患者。新一代更長效基礎胰島素主要是在藥劑注射後，會於皮下暫存成「長鏈」聚合體，此長鏈每次以「單珠」形式緩慢釋放於血液中，故整體藥效可延長達42小時 ，比現有的胰島素作用時間更多出1.4~1.75倍；胰島素作用穩定，更可顯著減少將近四成的夜間低血糖發生。