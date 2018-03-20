【瀕危動物】北市動物園「金剛猩猩」遠渡重洋　赴荷蘭跨海聯姻

台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」已經抵達荷蘭，情況不錯，動物園已經開始餵食。中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」19日抵達荷蘭，雖然經過長途飛行但情況不錯，在動物園人員護送下，轉往荷蘭新家靈長類動物園，展開新生活。

金剛猩猩「寶寶」攝於台北市立動物園。中央社

中央社報導，「寶寶」在台北市立動物園工作人員護送下，當地時間19日一早抵達荷蘭史基浦機場，駐荷蘭代表處同仁也前往「接機」。

隨後在台、荷兩國動物園人員護送下，前往荷蘭中部的阿培浩爾靈長類公園（Apenheul Primate Park）。牠將取代原來銀背金剛猩猩男主人位置，練習如何帶領多隻母金剛猩猩群體，建立自己的家庭。



中央社引述台北市立動物園隨行人士表示，雖然「寶寶」長途飛行，但情況不錯，園方已經開始餵食。



駐荷蘭代表周台竹則表示，此次「寶寶」遠渡重洋，跨海聯姻，其實負有繁衍的重責。希望牠能夠不負眾望，早日在荷蘭的新天地找到紅粉知己，開枝散葉，為瀕危的金剛猩猩族群延續血脈。

金剛猩猩「寶寶」19日搭機前往荷蘭前夕，台北市長柯文哲（右）、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（中）等人，在18日依照傳統婚嫁習俗，替「寶寶」準備6項禮品。中央社

周台竹認為，「寶寶」是台灣最佳代言人，感謝台北市立動物園積極推動物交換計畫，讓台荷交流合作更為緊密及多元，駐荷蘭代表處未來將配合荷方安排，在「寶寶」適應新環境後，以適當的方式將寶寶正式引介給大家。

阿培浩爾靈長類動物園成立於1971年，專精於靈長類的管理及研究，也是全球首個開放式靈長類動物園。園長黎特可（Frank Rietkerk）目前擔任「歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫」（Gorilla EEP）協調人。​

​最初照顧「寶寶」的保育員鐘慶堂(下圖)，18日也到台北市立動物園祝福牠，並憶當年(上圖)，細數「寶寶」趣事。中央社