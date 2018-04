補償夠多了？NEM停止追蹤失竊虛擬貨幣

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導) 位於東京澀谷的虛擬貨幣交易所Coincheck,在1月26日,驚傳市值高達新臺幣150億的虛擬貨幣遭駭客盜走。之後推廣虛擬貨幣「新經幣」(NEM)的團體NEM,便致力於追蹤「新經幣」的下落,但該團體稍早公佈訊息,表示已停止追蹤行動。

NEM公佈的新聞稿,表示他們在當地時間3月18日,正式停止了追蹤行動,並強調截至目前爲止的措施,已經足夠讓駭客難以將手中虛擬貨幣兌現,以及提供司法單位進行調查所需的證據。

COINCHECK HACK UPDATE: Removal of Mosaic Tagging System



Read the official statement here: https://t.co/PEjAGW9RTC pic.twitter.com/pkSwvclhI9