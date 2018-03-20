(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導) 位於東京澀谷的虛擬貨幣交易所Coincheck，在1月26日，驚傳市值高達新臺幣150億的虛擬貨幣遭駭客盜走。之後推廣虛擬貨幣「新經幣」（NEM）的團體NEM，便致力於追蹤「新經幣」的下落，但該團體稍早公佈訊息，表示已停止追蹤行動。

前情提要：虛擬貨幣安全危機！日交易所市值逾百億虛擬貨幣不翼而飛

NEM公佈的新聞稿，表示他們在當地時間3月18日，正式停止了追蹤行動，並強調截至目前爲止的措施，已經足夠讓駭客難以將手中虛擬貨幣兌現，以及提供司法單位進行調查所需的證據。

COINCHECK HACK UPDATE: Removal of Mosaic Tagging System



Read the official statement here: https://t.co/PEjAGW9RTC pic.twitter.com/pkSwvclhI9 — NEM (@NEMofficial) 2018年3月20日

NEM在推文中表示，已移除新經幣追蹤系統。

新聞稿回顧，Coincheck以一「新經幣」兌88.549日圓的價格，補償投資人。由於最近虛擬貨幣價格下跌情形嚴重，因此Coincheck提供的補償，等於是讓投資人，能夠購買將近三倍的虛擬貨幣，暗示投資人已經得到充分的補償。

根據虛擬貨幣資訊網站coindesk，在臺灣時間今（20）日下午三點整的資訊，目前比特幣的成交價格為一比特幣兌8494.97美元。

補償夠多了？NEM停止追蹤失竊虛擬貨幣

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