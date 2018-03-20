eslite hotel誠品行旅「以誠啟程」三周年慶餐飲限定優惠

eslite hotel誠品行旅捷報頻傳！於2015年開幕的eslite hotel誠品行旅，為國內首家以藝文背景跨足旅館業的本土品牌，將深刻的人文內涵融入每一份服務，受到各地旅人推崇並屢獲國內外各大評鑑殊榮，不僅於今年二月份榮獲2018年《富比士旅遊指南》推薦，躍升國際間指標性飯店之一，更於三月份再獲得2018《台北米其林指南》青睞，收錄於值得推薦的優質酒店名單，並給予三間黑房子的評價，再次肯定台灣本土品牌的用心。

eslite hotel誠品行旅十分榮幸在開幕屆滿三周年之際，連續獲得於全球具有權威性的國際評鑑肯定，為與旅人共同分享成長喜悅與榮耀，自即日起至4/30聯合全館餐廳推出「以誠啟程」限定餐飲優惠活動，藉由滿載誠意的美食回饋旅人們的支持。一樓The Chapter Café於每周三晚間時段推出「小周末｜海派好食光」活動，集合淡咖哩海鮮湯、香煎雞排佐黑胡椒、日式和風炸雞及廣州炒飯等多達10道的無國界人氣料理，每位僅要NT$666即可無限點選享用，另外加價NT$333更可分別加碼波士頓活龍蝦半隻或啤酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲。

針對喜愛大啖海鮮的旅人，全新獻上來自舊金山美式吃法的舊金山海鮮桶，澎湃的海鮮食材包括波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、藍花蟹、海瓜子、生蠔、小章魚…等，周年慶期間四人分享優惠價NT$3,333，適合好友聚餐一同豪氣抓扒品嚐。二樓In Between之間餐廳也推出「誠意非凡海陸饗宴」，豐盛的套餐提供三款主菜選擇，包括滿足五感體驗的胡桃木煙燻頂級肋眼、肉質鮮嫩豐潤的伊比利豬肩胛佐紅酒醬汁與口感細緻彈牙的屏東寶石魚佐法式青蔥醬汁，每套NT$2,080起。洽詢專線 | +886 2 6626 2888；官網資訊 | www.eslitehotel.com。