英國脫歐最新進展　北愛邊境仍是難題

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)英國和歐盟間的脫歐談判，在當地時間19日，有了最新的進展，但就英屬北愛爾蘭和愛爾蘭共和國的邊境問題，雙方卻仍無法達成共識。

《美聯社》報導，英國預計要在2019年3月，正式離開歐盟，但是由於脫歐條約，需要得到議會批准才能生效，因此雙方最晚必須要在今（2018）年秋天之前，做出最後結論。報導指出，雙方尚未找到方法，可以在尊重歐盟管制的情況下，允許愛爾蘭和北愛爾蘭間的人員、貨物、以及服務的自由移動。

另外，歐盟的談判官還表示，雙方已同意將2019年3月29日到2020年12月31日，設定成「轉型期間」。根據日本《產經新聞》整理，在「轉型期間」内，英國和歐盟將就雙方未來關係，進行協議，並給與人民和企業充分時間進行準備。

爲了因應英國脫歐的衝擊，各國企業也開始提早進行準備。

《日本經濟新聞》報導，歐洲汽車製造商協會（ＡＣＥＡ）表示，希望英國脫歐後，雙方可以繼續維持統一的認證系統，以避免汽車業生産和販賣出現混亂。另外，協會還要求英歐間的海關程序宜盡量單純化，否則在最糟的情況下，生産線可能會停止。而日本的日立公司，則是將加強義大利厰的產能，以因應來自歐盟和美國的訂單。