南市勞工局推照護員訓練  廣招新住民及待業勞工

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為充實本國照顧服務人力，並促進中高齡者、婦女及一般待業者就業，臺南市勞工局開辦「照顧服務員職業訓練專班」，招收本國待業者，外籍配偶及新住民參加甄選，符合資格錄取者，結訓後更補助全額訓練費用，是想轉換跑道或學習新一技之長的民眾不可錯過的好時機。

根據國發會資料，台灣本月正式進入高齡社會，老年人口突破總人口14%，65歲以上老人多於15歲以下的幼齡人口，推估8年後將邁入超高齡社會。人口高齡化改變社會結構，對經濟發展的衝擊及相關的老人照護將是未來政府必須面對的難題，長照需求將大幅增加。

臺南市勞工局表示，照顧服務員職業訓練專班除了提供待業者與新住民一個進修機會，縮短待業期外，還能提升競爭力。尤其許多新住民朋友在台灣無一技之長與工作經驗，許多就業限制下，在求職方面倍感艱辛，通過照顧服務員訓練取得證照，大開就業之門。

臺南市勞工局也表示，臺南市的照護員需求日益增加，但人力嚴重不足，對社會穩定與經濟發展造成極大影響，透過政府補助並提供訓練招攬人才，不僅為待業者及新住民提供轉換跑道的機會，也可解市內照護員人力上的需求。此外，訓練專班的報名甄試作業將分筆試及口試二階段，分數各占百分之五十，筆試加口試總成績達六十分以上才錄取開始上課。參訓學員的出席時數需達一定時數，成績考核及格並取得結業證明書者，檢具相關證明文件，市府將依核定訓練費用全額補助。

詳細報名資訊請上臺南市政府勞工局職訓就服中心網站，或電洽06-2991111轉6816、1810臺南市政府勞工局職訓就服中心。