這款服務「泰」厲害！台駐泰代表處推急難、投資LINE即時通免等

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）小兵立大功！面對台灣外交困境與政府資源侷限，台灣駐泰代表處去年起擴大加速經營社群媒體與善用通訊科技，以服務更多旅泰國人與台泰企業，包括開闢專屬急難救助通訊軟體Line帳號、投資服務Line專頁，縮短服務距離，另設多個新服務平台，打造新型態的台泰實質發展夥伴關係，便利服務獲許多網友關注加入及讚賞。

駐泰國代表處20日宣布推出「台泰醫衛交流服務平台」，將台灣之高端醫療與智慧醫療科技推廣至泰國，另將透過這個平台協助台灣的醫院拓展泰國觀光醫療市場。代表處歡迎有意願參與台泰醫衛交流的醫療院所機構，直接連結代表處新開闢的投資專區Line帳號TaiwanFDI，在填寫技術需求問卷後，由代表處專員媒合展開合作。

代表處指出，該平台涵蓋產、官、學、研的台泰醫衛交流群組，串聯台灣各大醫院、大學醫學院、醫衛研究機構及醫療產業，整合我醫衛領域發展的優勢及需求，透過此平台協助我國內醫療機構與泰國醫院、醫學院與醫療業者即時交流與進行合作。

前行政院發言人童振源去（2017）年接任我駐泰國代表，加速落實政府新南向政策、積極鞏固兩國夥伴關係，上任後引進服務創新作法，善用社群媒體與科技來加強服務旅泰國人的效率與品質，深獲好評，包括推出「急難救助Line帳號Taiwan119」，另外駐泰代表處也在去年10月推出「台泰雙向投資服務Line帳號TaiwanFDI」，同步服務台灣企業與泰商進行雙向投資諮詢，今年初再增加協助台商技術升級的服務，另也推出「台泰教育交流平台LINE帳號TTedu」等。

為促進兩國觀光交流，駐泰代表處也出奇招，成立中泰雙語的「台泰觀光服務平台」，透過LINE帳號VisitTaiwan成立跨國、跨部門、跨產業、跨縣市交流群組，整合各地資源，駐泰處將透過這個群組不定期提供各種觀光活動與旅遊優惠訊息給泰國朋友。駐泰處亦與台泰臉書粉絲頁（Taiwan Thailand Fans）合作行銷，協助台灣觀光產業拓展泰國的觀光市場。駐泰處表示，已聯繫泰國旅遊線媒體記者與網紅，4月起將與這些媒體朋友與網紅合作，在台泰粉絲頁宣傳台灣的觀光。