花蓮善款遭挪用「讓我吐血」　網紅「486」與「館長」要求退款

（台灣英文新聞／宇妍 綜合整理）花蓮大地震各界共捐約20億善款，但花蓮縣政府被爆挪用8億多元，給當地業者紓困。

「賑災善款監督與管理委員會」召集人張善政解釋，高雄氣爆、台南地震都是這樣做，因此提供業者紓困是「有例可循」。

但根據《蘋果》調查，歷次災害中，台南大地震用於企業紓困的比率是0％；高雄氣爆則也僅4％，唯獨花蓮高達40％，花縣府明顯比重失衡。

各界怒火延燒，昨花蓮「賑災善款監督與管理委員會」開記者會強調，歷次災害都有類似的產業紓困補助，但也強調若不同意可退善款。縣長傅崐萁也表示，若捐款者有指定用途，甚至要求退款，縣府予以尊重。

花蓮地震捐款運用遭質疑，地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政（右2）和花蓮縣長傅崐萁（左2）19日出面召開記者會。中央社

《蘋果》指出，上周五網友在PTT爆料，花蓮縣長傅崐萁在8日震災善款監督委員會第二次會議中，框列各4億元用在觀光、石材業者紓困，共高達8億元、4成震災款用在兩產業紓困，剩餘的才會用在災民身上。

張善政隨即在臉書粉專「張善政之友」解釋，這8億元若獲中央補助就不動用善款，且該經費用於補貼業者紓困貸款的利息，業者仍要償還本金，直指網路酸民言論純屬造謠，要大家分享抵制。



但張善政的說法未獲認同，網路紅人、成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢17日凌晨開直播，指人民捐款是要給受災戶，不是拿來補貼業者。如果政府這樣利用捐款，他要求申請退款，「寧可把捐出去的100萬，拿去探視災戶花掉。」陳之漢甚至大罵：「做流氓的都沒你們垃圾！」

翻攝網紅「486先生」臉書

《自由》18日報導，「館長」陳之漢打算申請退款的消息傳出後，在花蓮震災捐出200萬的網購達人「486先生」陳延昶，也決定拿回捐款！

陳延昶18日在臉書表示，他看到館長罵花蓮捐款的新聞後，去搜尋了一下「還真讓我吐血」，他更不滿的說，「生意人的損失是營業的損失，跟災民生命與財產損失是不一樣的，怎麼可以把大家捐款拿去給業者？業者要紓困不是應該跟銀行嗎？如果中央不補助這筆紓困貸款利息，那麼張善政，你就會拿這次大家捐款出來補貼？」

陳延昶最後更爆氣的說，「泥X的，我也要去查看看如何把我捐款拿回來」。

《蘋果》報導，傳出善款被用在產業紓困，曾捐款的台塑、國泰金都表示不會去過問執行單位善款使方式，也不會要求退款，但仁寶總經理陳瑞聰昨表示：「當然有意見！」很擔心真正用到災民的比例到底有多少。