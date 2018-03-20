泰國新住民單親媽  通譯助人成講師

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自泰國的新住民陳菈雯在移民署新竹服務站擔任通譯人員，當初為愛來台卻失婚，參加政府舉辦的通譯人才培訓課程，成為通譯人員，為當地新住民提供語言服務，並取得泰語母語師資資格，成為國小語言課程教師。

移民署新竹服務站裡，一位笑臉迎人的通譯人員正在幫一位剛來台不久的新住民姐妹提供翻譯，她是陳菈雯，10年前嫁到台灣並生下兒子，卻因文化差異與生活習慣不同而黯然離婚，獨立擔起撫養兒子的責任。在強大的經濟壓力之下，投入技術員工作，卻因工時過長疏忽與兒子的相處。兒子一直抱有溜冰夢，但在經濟不寬裕的家庭談何容易？

菈雯在一次偶然機會下參加移民署舉辦的通譯人才培訓，獲得認證，開始在新竹服務站提供通譯服務，菈雯親切專業的服務獲得新住民姐妹們一致的讚賞，除此之外，她更取得泰語師資資格，在國小教授泰語，為台灣族群融合付出自己一份力。2017年更獲選移民署的新住民築夢計畫補助，圓了兒子的溜冰夢。

新竹服務站楊主任表示，隨著新竹縣的外籍配偶與家庭人數日益增加，陳菈雯不僅提供良好的通譯服務，在宣揚泰國文化方面不遺餘力，除教授泰語外，帶領民眾實地體驗泰國民俗，組織泰國服裝走秀，平日也經常烹調泰國美食與同仁分享，能有陳菈雯的駐站服務，是新竹服務站的福氣。